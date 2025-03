Donna morta a Genova schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi: l'albero era "monitorato da tempo"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una donna è morta a Genova dopo essere stata schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 12 marzo. La vittima aveva 57 anni, stava passando su un marciapiede nel quartiere della Foce. I residenti della zona hanno sottolineato come quell’albero che l’ha travolta fosse da anni un pericolo per i passanti.

Donna morta a Genova: è stata schiacciata da una palma

Incidente tragico a Genova in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce, dove una palma ha schiacciato una passante causandone la morte. La vittima aveva 57 anni. I fatti sono avvenuti verso le 14:30 di mercoledì 12 marzo.

Quando è stato lanciato l’allarme e quando sono arrivati i primi soccorsi, la donna si trovava ancora incastrata sotto l’albero. A liberarla ci hanno pensato i vigili del fuoco che sono accorsi insieme alla Croce Bianca, all’automedica inviata dal 118, ai carabinieri e alla polizia locale.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La mappa del luogo dov’è avvenuto il tragico incidente

I soccorsi in piazza Paolo Da Novi e le indagini

Purtroppo i soccorsi e i vari tentativi di rianimazione – che pure sono durati circa venti minuti – non hanno potuto salvare la donna che è deceduta circa mezzora dopo il crollo dell’albero che, cadendo al suolo, l’ha colpita. La 57enne risiedeva nelle vicinanze.

La pianta non si è spezzata ma ha ceduto dalle radici, forse fradice dopo le recenti piogge intense. Sono subito partite le indagini in capo alla polizia di Stato che si è messa al lavoro per comprendere le ragioni del cedimento e al pm di turno Fabrizio Givri che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Diverse le piste che stanno percorrendo dal possibile stato di deterioramento della pianta fino a eventuali fattori esterni che potrebbero averne compromesso la stabilità. Sul posto, intorno alle 15:25, è arrivato anche il vicesindaco reggente di Genova, Pietro Piciocchi.

La pianta era monitorata

La polizia locale ha avvisato Aster, l’azienda del Comune di Genova che si occupa dei servizi territoriali e della manutenzione delle aree verdi. Della vicenda del crollo e del tragico incidente ha parlato Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, quello competente per piazza Paolo da Novi. “Avevamo segnalato quella palma perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto che era monitorata con dei microchip, evidentemente, purtroppo, non era monitorata bene. Siamo sconvolti da quanto accaduto”, ha detto.

Ai cronisti che sono arrivati sul posto e con diversi commenti anche sui social, gli abitanti della zona e i commercianti hanno ribadito come la palma fosse pericolante da anni e come la stessa venisse controllata periodicamente dai tecnici di Aster. Rispondendo a un articolo di GenovaToday, una donna scrive di abitare davanti alla palma e come “in 10 anni avranno transennato e messo tiranti non so quante volte”. La palma insomma risultava storta e pericolosa da tempo, come testimoniato anche dalle immagini di Google Street View, datate 2008, che mostrano già allora l‘albero inclinato su un lato.

Un altro post a riguardo è dell’ottobre 2020. Un’altra cittadina posta una foto dell’albero e commenta: “Con questo vento questa palma non resterà in piedi per molto tempo”. L’avvertimento della donna è caduto nel vuoto. Oggi la stessa scrive su Facebook: “Avevo segnalato la pericolosità di quella palma qualche anno fa e mi era stato risposto che non c’era nessun pericolo perché la palma era in perfetto stato. Che vadano a dirlo alla famiglia di quella signora adesso. Praticamente un concorso in omicidio…”.

Contattata da Virgilio Notizie spiega che “avevo pubblicato la foto su Facebook nel 2020 e qualcuno di un gruppo di Genova aveva inviato la questione al Municipio. Ricordo benissimo la risposta: che la palma era stata controllata da Aster, secondo cui non mostrava pericolosità”.