Omicidio Cerciello Rega, nuovo processo per Hjorth per ridurre pena: è accusato di aver ucciso il carabiniere

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno disposto un nuovo processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, per il quale sono stati condannati i cittadini americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. Il vicebrigadiere dei carabinieri Cerciello Rega venne ucciso a coltellate nel luglio del 2019 nel quartiere Prati a Roma.

Perché un nuovo processo per Gabriel Natale Hjorth

Sull’omicidio Cerciello Rega la giustizia italiana si appresta dunque a celebrare il sesto processo, che avrà un esito più favorevole per l’imputato.

Oltre alla richiesta del Procuratore generale, anche la difesa di Hjorth aveva sollecitato un nuovo giudizio, sostenendo che non ci fosse un vero concorso in omicidio.

Fonte foto: ANSA

Un momento di una fiaccolata in memoria del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega

La Cassazione non ha tuttavia accolto questa tesi, confermando la responsabilità di Hjorth e limitandosi a chiedere un nuovo processo solo per quanto riguarda la determinazione della pena.

La Cassazione ha annullato la sentenza anche agli effetti civili, il che significa che dovrà essere rivalutata la questione dei risarcimenti alle parti offese.

Hjorth ai domiciliari a casa di nonna

Ad Hjorth è stata inflitta una condanna non definitiva ad 11 anni e 4 mesi di reclusione e si trova oggi agli arresti domiciliari a casa della nonna nel comune di Fregene. Il suo amico Lee Elder è stato condannato in via definitiva a 15 anni e 2 mesi.

Finnegan Lee Elder è ritenuto l’autore materiale del delitto, mentre per Gabriel Natale Hjorth è stato valutato il concorso in omicidio. I due ragazzi nel 2024 ottennero uno sconto di pena.

L’omicidio Cerciello Rega

Il carabiniere 35enne Mario Cerciello Rega venne assassinato nella notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019.

I due californiani Gabriel Natale Hjorth (all’epoca 18enne) e Finnegan Lee Elder (19) si trovavano in vacanza a Roma e volevano passare una notte sopra le righe.

Avevano cercato di acquistare della cocaina, ma in cambio di 80 euro gli era stata rifilata una pasticca di tachipirina. I due avevano così deciso di rubare uno zaino a un amico del pusher, per poi chiamarlo e proporre uno scambio: lo zaino in cambio della coca.

Sul luogo dell’incontro, però, si presentarono due carabinieri: Andrea Varriale e Mario Cerciello Rega, disarmati e in borghese.

I due carabinieri provarono a fermare gli americani, ma Cerciello Rega cadde sotto 11 fendenti inferti con un coltello lungo 18 centimetri, brandito da Finnegan Lee Elder. Varriale si ritrovò a lottare contro l’altro imputato.