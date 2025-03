Bologna, ricercato per violenze e furti arrestato in centro: incastrato da un paio di occhiali vintage

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 10 anni di reclusione la pena inflitta a un 34enne senegalese, arrestato dai Carabinieri a Bologna. L’uomo, ricercato da dicembre 2023, è stato fermato grazie a un paio di occhiali da sole vintage che lo hanno reso riconoscibile.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Operativo di Bologna ha eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Il 34enne, disoccupato e senza fissa dimora, era riuscito a sfuggire alle Forze di polizia che lo cercavano in tutta Italia per notificargli un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Reati commessi

A settembre 2024, un nuovo provvedimento è stato emesso a carico dell’uomo, determinando 10 anni di reclusione. La pena è stata stabilita dall’unificazione delle condanne ricevute per una serie di reati commessi negli ultimi anni: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un pubblico ufficiale, evasione, maltrattamenti contro familiari o conviventi, furto aggravato e danneggiamento.

Arresto in centro città

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno rintracciato il 34enne durante un controllo del territorio per le vie del centro. In Piazza Antonio Scaravilli, l’uomo è stato notato per il suo look appariscente, grazie a un paio di occhiali da sole vintage. Dopo averlo identificato, i Carabinieri gli hanno notificato il provvedimento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne è stato tradotto in un Istituto penitenziario.

Fonte foto: IPA