Solaio crolla alla Federico II a Napoli durante l'esame, paura per gli studenti: "Tutto giù in un attimo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il cedimento di un solaio ha interessato un’aula dell’Università Federico II di Napoli, con l’episodio avvenuto proprio durante un esame. In occasione del crollo, causato probabilmente da un’infiltrazione, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’aula dello stabile risalente agli anni Sessanta è stata chiusa per ispezioni, in attesa che venga messa in sicurezza.

Paura alla Federico II di Napoli, cede un solaio

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 marzo, intorno alle 15, in un’aula della storica sede della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II, situata a piazzale Tecchio nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.

Il crollo del solaio, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha interessato una stanza di disegno al primo piano, proprio mentre gli studenti stavano svolgendo un esame. L’aula è stata immediatamente chiusa, ma il resto dell’edificio non è stato interdetto.



La storica sede della Facoltà di Ingegneria si trova a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli

Le testimonianze degli studenti

L’accaduto ha suscitato molta paura tra i presenti. “L’esame era iniziato da circa 10 minuti quando una mia collega ha iniziato a correre per aver sentito uno scricchiolio” ha raccontato alla Dire una studentessa.

“Dietro di lei c’era un’altra ragazza, sulla sedia a rotelle, che è andata nel panico perché temeva di non riuscire a spostarsi. Una ragazza l’ha messa in salvo quando abbiamo notato della polvere bianca cadere dal soffitto, poi c’è stato un crollo con tanti calcinacci a terra, in una frazione di secondo”.

L’aula sarà oggetto adesso di opportuni controlli. “A partire da domani verranno effettuate una ispezione accurata e la messa in sicurezza per renderla nuovamente disponibile” ha spiegato Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di base della Federico II.

“La causa è certamente ascrivibile all’umidità e a infiltrazioni che, in questo tipo di solaio degli anni Sessanta, determinano la corrosione dei ferri di armatura e il conseguente aumento di volume che spacca i laterizi” ha aggiunto.

I lavori di ristrutturazione della sede storica

La storica sede di Piazzale Tecchio della Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, progettata da Luigi Cosenza e altri architetti tra il 1955 e il 1970, ha subito nel tempo vari interventi di ristrutturazione.

Lo stabile è stato interessato da operazioni di rinnovamento dell’aula magna e della biblioteca, con fasi progettuali completate tra il 2010 e il 2011.

Più di recente, nel 2022, sono stati avviati lavori per l’installazione di impianti di climatizzazione in due aule al primo piano del complesso. Inoltre, sono stati realizzati progetti per la creazione di aule didattiche informatizzate e potenziamento delle reti wireless.

A ottobre 2024 il professore Piero Salatino, ex preside della Facoltà, aveva dichiarato ad Ateneapoli che l’ultimazione dei lavori avrebbe richiesto ancora diverso tempo. “A Piazzale Tecchio restano ancora da completare le aule da disegno, le grandi aule del primo piano, completare le ristrutturazione e una parte dell’arredo dell’aulario del primo piano” aveva osservato. “Ci vorrà ancora un anno e mezzo circa per andare a regime”.