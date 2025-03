Ancona, truffa con falso certificato per disabili: denunciato, in auto aveva anche un manico di piccone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di origine rumena è stato denunciato dalla Polizia di Stato ad Ancona per truffa e possesso ingiustificato di un’arma. Il controllo è avvenuto nei pressi di via Flaminia, dove l’uomo è stato fermato a bordo di un’auto sospetta insieme a un altro individuo.

Controllo e scoperta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante un controllo di routine, gli agenti hanno fermato un veicolo sospetto con due persone a bordo. Il conducente, un quarantenne di origine rumena, è risultato particolarmente agitato, destando ulteriori sospetti. L’uomo, non residente in città, aveva numerosi precedenti penali per truffa.

Ritrovamenti sospetti

Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un cartello con una stampa che riportava la dicitura di un fantomatico Certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili. Questo certificato invitava al rilascio di un’offerta per l’apertura di un centro internazionale per bambini poveri. Inoltre, nel bagagliaio è stato trovato un manico di piccone lungo quasi un metro, per il quale l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Provvedimenti presi

L’uomo è stato denunciato per il possesso ingiustificato dell’arma e sanzionato per guida senza cintura di sicurezza. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata. Non avendo un valido domicilio o residenza ad Ancona e vivendo presumibilmente di espedienti illeciti, il Questore ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio, inibendo la sua permanenza nel capoluogo fino al 2029.

