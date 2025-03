Il post di Giorgia Meloni per l'8 marzo Giornata della Donna: la premier celebra un record del suo Governo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In occasione della Giornata della Donna, l’8 marzo la Premier Giorgia Meloni ha condiviso un post sui propri account social ufficiali. Oltre a riflettere sui record e sui risultati positivi ottenuti dal Governo in merito all’occupazione femminile, la Presidente ha anche rinnovato l’impegno a un maggiore lavoro per garantire le pari opportunità.

Giorgia Meloni: il post dell’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, la Giornata della Donna, la Premier Giorgia Meloni ha pubblicato un post sui suoi canali social ufficiali.

La Presidente ha definito le donne “coraggiose, instancabili, determinate”, oltre che “il cuore pulsante della nostra società”.

Sul suo post, Meloni ha anche ribadito l’impegno del suo Governo nel garantire le pari opportunità, qualunque sia il settore in cui la donna opera.

Giornata della Donna: il record del Governo

La Giornata della Donna, per Giorgia Meloni, rappresenta anche l’opportunità per riflettere sui numeri. Sul suo post pubblicato l’8 marzo, infatti, la Premier ci ha tenuto a sottolineare alcuni dati particolarmente incoraggianti.

“I numeri parlano chiaro”, ha scritto la Presidente, “l’occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre, superando i dieci milioni di donne lavoratrici”.

Nonostante questo, ha confermato la consapevolezza di una strada ancora in salita “Molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito”, ha infatti proseguito.

La promessa dalla Premier

Le parole della Premier sulla Giornata della Donna, inoltre, consentono una riflessione sulle difficoltà che, spesso, le lavoratrici incontrano nel bilanciare la carriera con la famiglia.

“Parità significa assicurare a tutte le donne le condizioni per realizzarsi pienamente, senza sacrificare né il lavoro né la vita familiare”, ha ricordato la Premier nel suo contenuto condiviso l’8 marzo.

Il post di Giorgia Meloni si conclude quindi con una promessa: l’impegno, cioè, a “creare le opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo, senza limiti e senza barriere”.