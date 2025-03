Padova, metadone e auto saccheggiate nella notte: due arresti per furto e spaccio, uno bandito dalla provincia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato di Padova per contrastare il furto e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un 42enne tunisino e un 37enne moldavo sono stati fermati in due distinti interventi.

Arresto per furto in zona Stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, intorno all’1.40 di lunedì 10 marzo, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha udito un rumore di vetri infranti e un allarme provenire da un’autovettura in sosta in via Trieste. Gli agenti, giunti in via Bassi, hanno notato un’auto con le quattro frecce lampeggianti e due uomini accanto. Alla vista della pattuglia, i due sono fuggiti in bicicletta in direzione opposta al senso di marcia. Dopo un breve inseguimento, uno dei due è stato fermato mentre l’altro è riuscito a dileguarsi. L’uomo fermato, un 38enne moldavo con precedenti per furti e ricettazione, è stato arrestato per furto aggravato.

Spaccio di metadone in via Tommaseo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella mattinata di giovedì 20 marzo, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 42enne tunisino in via Tommaseo. L’uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stato colto in flagrante mentre cedeva due flaconi di metadone a un cittadino marocchino. La perquisizione ha portato al ritrovamento di un terzo flacone e del denaro ricevuto per la vendita. Il tunisino è stato trattenuto in Questura e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

All’esito delle udienze, il 38enne moldavo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il 42enne tunisino ha ricevuto il divieto di ritorno nella provincia di Padova.

