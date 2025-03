Sandro Giacobbe, il tumore e il problema all'anca: il racconto a Domenica In

Sandro Giacobbe è stato ospite a Domenica In dove ha parlato dei suoi problemi di salute. “I medici mi hanno proibito di stare più in piedi”, ha spiegato. Il cantante ha rivelato molti aspetti privati della sua viglia, dalla moglie ai figli fino al tumore e al problema all’anca.

La malattia di Sandro Giacobbe

Da Mara Venier, il cantautore Sandro Giacobbe ha spiegato di aver rifiutato molti inviti della conduttrice perché “dal 7 gennaio ho avuto un problema all’anca e, purtroppo, a causa di complicazioni legate alla malattia, nonostante le cure, sulla parte delle ossa non ha agito come doveva”.

Da quella data il musicista non è più uscito di casa perché i medici gli hanno proibito di stare in piedi e perché rischierebbe di rompersi una gamba.

Giacobbe ha confessato a Mara Venier che questo è per lui “un brutto momento“, ma che riesce ad affrontare grazie alla famiglia e ai figli che gli sono sempre accanto.

Nonostante il periodo difficile, l’artista non smette di guardare al futuro magari per riprendere a fare concerti “il prossimo settembre”.

Già in passato Sandro Giacobbe ha dovuto affrontare prove complicate come il tumore alla prostata, poi il meningioma e infine il cancro diagnosticato al figlio Andrea quando era un ragazzino.

A Domenica In, la moglie Marina Peroni ha raccontato che “lui si è ammalato nel 2015, e io ho vissuto la sua malattia con un po’ di incoscienza”. “In quei momenti, bisogna cercare di vivere con più leggerezza. Le cose sono andate bene fino allo scorso ottobre – ha detto – nonostante le numerose terapie. Purtroppo dopo tre mesi dall’intervento, però, ha avuto diverse ricadute”.

La scoperta del meningioma

Nel 2006 Giacobbe ha scoperto di avere un meningioma, un tumore che si sviluppa nelle meningi. A Oggi è un altro giorno aveva raccontato: “Una mattina, mi sono alzato, ho fatto colazione e ho sentito la mano e il braccio addormentarsi e il lato della bocca che tirava. Mi sono spaventato e sono andato di corsa al pronto soccorso e scoprono che avevo il meningioma”.

Il cantante venne operato, andò in terapia intensiva e il giorno dopo la famiglia andò a trovarlo. “Io ero già in corridoio -ha raccontato – per fare coraggio a tutte le altre persone. Ora vivo alla giornata anche perché non ho più vent’anni”.

Il rapporto con la moglie

Sandro Giacobbe ha rivelato di aver conosciuto la moglie mentre cercava una vocalist. “Un giorno mi è arrivato un CD di una ragazza che cantava. Non solo cantava bene – ha detto – ma mi sarebbe piaciuto portarla con me quando facevamo serate e concerti”. Quando finalmente si sono visti:

“Abbiamo parlato di repertorio e, piano piano, ci siamo conosciuti meglio. In lei ho trovato valori antichi, quelli che mi ricordano mia madre, nonostante fosse così giovane. Tra me e lei ci sono 27 anni di differenza. Una volta, quando c’era la possibilità di andare in Canada, la sua stanza d’hotel non era più disponibile, e le ho offerto di dormire con me. Dopo 12 anni ci siamo sposati”.

Chi è Sandro Giacobbe

Sandro Giacobbe è un cantautore genovese nato il 14 dicembre 1949. A sedici anni ha formato con alcuni amici un gruppo musicale, Giacobbe & le Allucinazioni, e ha iniziato a esibirsi nei locali della Liguria.

La sua carriera è decollata negli anni ‘70 con brani come Signora mia, utilizzata come colonna sonora nel film Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller.

Nel 1976 ha partecipato al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre, classificandosi terzo. Altri successi includono Il mio cielo, la mia anima e Mi va che ci sei. Negli anni ’90, si è dedicato a iniziative solidali legate alla Nazionale Cantanti, di cui è stato fondatore e allenatore.