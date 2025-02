Barbara De Rossi ricoverata per un malore prima di andare in onda: "Labirintite fulminante, temevo di morire"

Barbara De Rossi ha avuto un malore poco prima di andare in diretta: “Avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare”. L’attrice ha raccontato la brutta esperienza vissuta nei giorni scorsi, in collegamento con Monica Setta a Storie di donne al bivio week end, nella puntata in onda sabato 22 febbraio, alle 15 su Rai2.

Il racconto del malore di Barbara de Rossi

“Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi hanno ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”, ha rivelato Barbara De Rossi parlando dell’accaduto. L’attrice ha poi aggiunto di aver davvero temuto per la sua vita:

“Ho temuto davvero di morire. Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, Tac e risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante. Non mi era mai successo ed è stato terribile. Ora sono tornata a casa in Toscana e per fortuna la brutta avventura è solo un ricordo”.

Fonte foto: ANSA

L’attrice Barbara De Rossi

Cos’è la labirintite fulminante

Come riporta l’Humanitas, la labirintite (aveva colpito anche Giorgio Panariello) è un’infiammazione del labirinto (organo che controlla l’equilibrio) all’interno dell’orecchio. Tali episodi possono essere improvvisi e invalidanti, magari accompagnati da acufeni e fischi alle orecchie.

Si tratta di patologie abbastanza diffuse, in particolar modo nel sesso femminile e in persone tra i 30 e i 60 anni, ma possono interessare tutte le età.

Il sintomo caratteristico della labirintite è la sensazione di vertigini. Si tratta di un sintomo particolarmente invalidante, perché interferisce con attività quotidiane come il lavoro, la guida di veicoli e lo svolgimento di sport e attività fisica.

Si possono manifestare anche altri disturbi come dolore all’orecchio, acufeni (sibili o fischi continui), stordimento, nausea, vomito, febbre, salivazione più intensa, problemi al tono dell’umore.

La sintomatologia della labirintite compare rapidamente e per i primi giorni si manifesta in maniera molto intensa. Con il giusto trattamento, la maggior parte delle persone colpite dall’infiammazione presentano un miglioramento in 1-3 settimane e guariscono completamente in 1-2 mesi.

Chi è Barbara De Rossi

Barbara De Rossi è un’attrice e conduttrice televisiva nata il 9 agosto 1960 a Roma. Negli anni ’80 ha ottenuto una grande notorietà con lo sceneggiato per la Tv Storia d’amore e d’amicizia. L’interprete ha lavorato anche al cinema con i più grandi attori e registi italiani. Tra i suoi film più noti ci sono: Così come sei, La Cicala, Maniaci sentimentali e Il pranzo della domenica.

In Tv si è fatta conoscere anche in La Piovra e Quo Vadis?. In passato è stata concorrente di Ballando con le stelle e conduttrice di diversi programmi per la televisione come Amore criminale e Il terzo indizio.

La vita in Toscana di Barbara De Rossi

Da diversi anni Barbara De Rossi vive in Toscana. Nel 2023 si è sposata in Valdarno con l’imprenditore Simone Fratini, al quale è legata da più di dieci anni. Sempre a Monica Setta aveva parlato del suo rapporto con il marito, nato inizialmente come grande passione fisica.