Mara Venier ospite a Belve rivela di aver subito violenza e parla di depressione: il retroscena su De Filippi

Mara Venier ha dovuto combattere contro la depressione e contro il trauma di una violenza. È ciò che la popolare conduttrice rivela in esclusiva a Francesca Fagnani nello studio di Belve in occasione del ritorno del format da martedì 19 novembre. Mara Venier ha raccontato di aver subito violenze quando aveva 20 anni, un episodio tragico che ancora oggi avrebbe ripercussioni sulle sue giornate. Lo rivela, la conduttrice, quando le viene mostrata una foto da ragazza.

Mara Venier e la depressione

In un’intervista in esclusiva rilasciata a Francesca Fagnani per Belve, Mara Venier ha rivelato in assoluta franchezza: “Ho sofferto molto di depressione, è inutile che ci giriamo attorno”, ha detto la conduttrice.

“Pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia”, ha continuato.

Fonte foto: ANSA Nella sua intervista a Belve Mara Venier svela di aver lottato contro la depressione e il trauma di una violenza: “Avevo 20 anni”

Con i ricordi Mara Venier ritorna ai suoi 20 anni e li mette in relazione al suo attuale stato di cose: “Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire“.

Quindi si toglie un peso: “Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità”. Francesca Fagnani le chiede se ciò sia dovuto all’intervento all’occhio, e Mara Venier conferma. Recentemente, ricordiamo, la popolare conduttrice ha subito un’operazione per curare un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro per la quale è finita per cinque volte in sala operatoria.

La violenza “fisica e psicologica”, il racconto

Dallo studio di Belve, però, non è tutto. Perché Mara Venier, quando aveva 20 anni, accusò uno stato d’animo del tutto simile al momento di fragilità del presente?

Il volto storico di Domenica In si sbottona definitivamente quando Francesca Fagnani le mostra una foto di quando era ragazza. “Guardo la foto e dico ‘povera!'”. Fagnani le chiede il perché. Mara Venier racconta: “Era un periodo terribile“, quindi parla di “una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire“.

Un amore violento, quindi, che ancora oggi sortirebbe i suoi effetti negativi nonostante siano passati più di cinquant’anni.

Il dopo-Domenica In e Maria De Filippi

Il 2024 è stato l’ultimo anno di Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Un’edizione “difficilissima”, stando alle parole riferite in quell’occasione dalla diretta interessata, con un caos scoppiato dopo la lettura in diretta di un comunicato firmato dall’amministratore delegato Roberto Sergio a seguito dell’appello di Ghali contro il genocidio in Medio Oriente.

A Francesca Fagnani Mara Venier riferisce di essere rimasta “delusa da tante persone che ho aiutato”, ma riconosce l’affetto di altri colleghi. Specialmente uno: “Posso dire però chi mi ha dato una mano in quei momenti: Maria De Filippi“