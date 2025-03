Catania, noleggia auto in strada senza autorizzazione e manda in tilt il traffico: interviene la polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Catania: è di 1.673 euro il totale delle sanzioni inflitte a due commercianti di Via Palermo per occupazione abusiva del suolo pubblico. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale per ripristinare la legalità nella zona.

Controlli congiunti delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale-Reparto Annona, ha effettuato un controllo congiunto in Via Palermo, vicino alla centralissima Piazza Palestro. L’intervento è stato motivato da segnalazioni di cittadini riguardanti un noleggiatore di auto che pubblicizzava i suoi veicoli su un noto social network, mostrando le auto parcheggiate sul suolo pubblico senza autorizzazione.

Sanzioni per l’autonoleggio

Il titolare dell’autonoleggio è stato sanzionato per aver affisso pannelli e stalli pubblicitari senza autorizzazione, per l’occupazione del suolo pubblico con le auto da noleggiare e per non aver registrato i noleggi sui registri come previsto dalla normativa.

Inoltre, dalla visione dei video era evidente che le auto venivano parcheggiate sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, occupando buona parte della corsia riservata ai veicoli in marcia, costringendo, al passaggio degli autobus, i conducenti a dover invadere la corsia opposta di marcia o a fermarsi bloccando il traffico.

Le sanzioni ammontano a quasi 1.500 euro e si è proposta la sospensione dell’attività per 5 giorni.

Occupazione abusiva del marciapiede

Subito dopo, a pochi metri dall’autonoleggio, gli agenti hanno notato un commerciante che aveva occupato il marciapiede con diverse pedane d’acqua. Anche in questo caso è stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico senza autorizzazione, con una sanzione di 173 euro e la proposta di sospensione dell’attività per 5 giorni.

Continueranno i controlli

I controlli della Polizia Locale e della Polizia di Stato proseguiranno, grazie anche alle segnalazioni sempre più puntuali dei cittadini, per garantire il ripristino delle condizioni di legalità. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Palermo.

Fonte foto: IPA