Ancona, ruba una moto davanti a un’officina ma viene colto in flagrante: 49enne arrestato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato ad Ancona per furto aggravato di un motociclo. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo è stato colto in flagrante mentre cercava di allontanarsi con il veicolo rubato. Il Questore ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio nei suoi confronti.

Dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, residente nella provincia di Macerata, è stato sorpreso mentre rubava un motociclo parcheggiato davanti a un’officina per manutenzione. Dopo aver rotto il nottolino di avviamento con un cacciavite trovato nel suo borsello, è salito a bordo del ciclomotore e ha tentato di fuggire. Tuttavia, alla vista della macchina della Polizia, ha invertito la marcia nel tentativo di scappare, ma è stato immediatamente bloccato e arrestato.

Provvedimenti del Questore

Il Questore di Ancona, dopo un’istruttoria, ha firmato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio per l’uomo, alla luce dei suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e delle sue continue frequentazioni con pregiudicati. La misura di prevenzione, notificata al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, impedisce al reo di accedere al capoluogo dorico senza autorizzazione per un periodo di 3 anni.

Fonte foto: IPA