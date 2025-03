24enne arrestato a Maddaloni, a denunciarlo la madre vittima di violenze, maltrattamenti ed estorsione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri a Maddaloni per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto la notte scorsa presso l’abitazione del giovane, dove aveva aggredito la madre per ottenere denaro.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112 da parte della madre, che ha chiesto aiuto in preda al panico. La donna ha riferito che il figlio, in forte stato di agitazione, la stava aggredendo e distruggendo la casa nel tentativo di estorcerle denaro.

La situazione all’arrivo dei militari

All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Maddaloni, la madre, visibilmente scossa, ha indicato il figlio, che si era appartato in un angolo del cortile. Il giovane è stato immediatamente bloccato e portato in caserma. La madre ha poi denunciato che il figlio l’aveva minacciata di morte e aveva danneggiato alcuni vasi in terracotta.

Denuncia e arresto

Durante la formalizzazione della denuncia, la madre ha rivelato di subire maltrattamenti e violenze da tempo, sempre legati alle richieste di denaro del figlio. Gli accertamenti hanno confermato un contesto di maltrattamenti fisici e psicologici reiterati. Il giovane è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Fonte foto: IPA