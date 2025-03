Minacce e botte per estorcere denaro alla vittima: 68enne arrestato a Perugia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 68 anni è stato arrestato a Perugia per estorsione dopo essere stato colto in flagrante. L’arresto è avvenuto a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, che ha subito minacce e violenze fisiche.

Denuncia e minacce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vittima ha raccontato agli agenti che, dallo scorso dicembre, ha ricevuto ripetute richieste di denaro da parte dell’uomo. Al rifiuto della vittima, l’aggressore l’ha minacciata, anche di morte, e l’ha percossa, causandole delle lesioni.

Intervento della polizia

Il 15 marzo, dopo l’ennesima richiesta di denaro, la vittima si è recata presso il Commissariato di P.S. di Città di Castello per sporgere denuncia. Durante la permanenza negli uffici di polizia, ha ricevuto una telefonata dal presunto autore dei fatti, con cui è stato fissato un appuntamento presso un noto centro commerciale locale per la consegna del denaro richiesto. La chiamata è stata ascoltata in vivavoce dagli agenti presenti, che hanno riconosciuto la voce del soggetto.

Arresto in flagrante

L’occasione è stata sfruttata dal personale del Commissariato di P.S. per organizzare una consegna controllata del denaro. I poliziotti hanno accompagnato la vittima, mantenendola sempre in sicurezza, per seguire a distanza la dazione di denaro. Una volta effettuata la consegna, gli agenti hanno avvicinato il 68enne, che è stato arrestato in flagrante per estorsione e associato al Carcere di Perugia – Capanne.

Fonte foto: IPA