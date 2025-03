Maestra d'asilo su OnlyFans rischia il posto, Elena Maraga rompe il silenzio: "Genitori dalla mia parte"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Elena Maraga, educatrice in una scuola materna cattolica del Trevigiano, è al centro di un caso mediatico per aver aperto un profilo OnlyFans, scoperto da alcuni genitori. La scuola l’ha invitata a cancellarlo, ritenendolo lesivo per la sua immagine, ma lei ha rifiutato, difendendo la sua scelta. Ora rischia il licenziamento, mentre il caso solleva un acceso dibattito su privacy e moralità.

La maestra d’asilo su OnlyFans

Come riporta il Corriere del Veneto, tutto è iniziato quando una madre ha scoperto il profilo privato della maestra su OnlyFans, accedendo tramite un link condiviso su un secondo account Instagram.

Da lì, la segnalazione alla direzione scolastica e la successiva richiesta di eliminare il profilo.

Fonte foto: Instagram @ele.emmee

Elena Maraga

L’insegnante ha deciso di non cedere, sottolineando che il suo lavoro con i bambini è sempre stato impeccabile e che la sua attività extra-lavorativa non dovrebbe incidere sul giudizio professionale.

Dopo la segnalazione interna, la vicenda è finita su un gruppo Facebook della zona, scatenando il clamore mediatico.

Maraga afferma di non provare vergogna per le sue scelte, ritenendo che la libertà di espressione e la gestione del proprio corpo non debbano essere motivo di giudizio professionale.

Solidarietà e critiche

Nonostante le polemiche, molti genitori hanno espresso solidarietà alla maestra, inviandole messaggi di sostegno e sottolineando la sua professionalità.

Alcuni hanno dichiarato apertamente che non vogliono perderla come educatrice, apprezzando il suo lavoro con i bambini.

Dall’altro lato, la scuola continua a ritenere la sua attività incompatibile con il contesto cattolico dell’istituto. Anche i genitori di Maraga hanno manifestato il loro disappunto, definendo la sua scelta una vergogna per la famiglia.

Chi è Elena Maraga

Laureata in Scienze dell’educazione, Maraga lavora come educatrice da cinque anni, ma stava già valutando altre opportunità.

La passione per lo sport e il bodybuilding l’ha portata ad avvicinarsi al mondo del personal training, mentre gli shooting fotografici e la presenza su OnlyFans rappresentano per lei un’opportunità economica più redditizia rispetto allo stipendio da educatrice.

La battaglia legale e le prospettive

Al momento non è stato raggiunto un accordo con la scuola. La direzione sta valutando le azioni legali, mentre anche Maraga ha consultato un avvocato per difendere la sua posizione.

La decisione finale potrebbe comportare il licenziamento.