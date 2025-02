Antonella Mosetti rivela quanto le offrono le persone su OnlyFans per foto e video: "Mi chiedono di tutto"

Antonella Mosetti svela la sua nuova vita di creator digitale su OnlyFans, non risparmiando particolari sulle richieste ricevute dagli utenti e sui dettagli economici di questa sua attività. Mosetti si è imposta dei paletti: sì al nudo, sì alle richieste particolari, assolutamente no alla pornografia esplicita.

Antonella Mosetti da Non è la Rai a OnlyFans

Aveva iniziato nel cinema, ma la notorietà è arrivata a con Non è la Rai nel 1993. Poi ancora cinema e televisione fino a quando, a fine 2009, la carriera nel mondo dello spettacolo non ha subito una battuta d’arresto.

Il ritorno sulle scene è arrivato con il Grande Fratello nel 2016 e con All Together Now nel 2019. Poi l’illuminazione: gli utenti “prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare”.

Fonte foto: IPA

Antonella Mosetti in una foto del gennaio 2024

Così ha confidato Antonella Mosetti a Monica Setta a Storie di donne al bivio su Rai 2, nella puntata in onda alle 23:20 di mercoledì 5 febbraio.

“Mi chiedono di tutto su OnlyFans. La cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele“, ha raccontato Mosetti.

Ma le richieste degli iscritti sono quanto mai eterogenee: qualcuno si accontenta di un vocale in cui Antonella Mosetti pronuncia il suo nome, mentre qualcun altro è ben felice di pagare 2.000 euro per l’immagine del suo piede con sopra la schiuma da barba.

“Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista”, commenta Mosetti.

L’offerta rifiutata da Antonella Mosetti

Qualcuno ha invitato Antonella Mosetti a girare un video hard, ma l’offerta è stata rispedita al mittente: “Faccio nudo, ma mi sono messa dei paletti. Per un video porno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50.000 euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai”.

La perdita del padre

Antonella Mosetti ha inoltre parlato degli amori della sua vita: Aldo Montano con cui ebbe un lungo legame (“Abbiamo perso un bimbo”), il primo marito Alex Nuccetelli (padre di sua figlia Asia) e l’ultimo compagno, un francese con cui ha chiuso il rapporto.

“Da quando ho perso mio padre tutto è cambiato. Ho sofferto troppo per poter soffrire ancora a causa di un amore difficile”, dice.