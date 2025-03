Nella morte di Gene Hackman c'è un nuovo colpo di scena, cambia la data del decesso della moglie Betsy Arakawa

La moglie di Gene Hackman ha chiamato un ambulatorio medico il giorno dopo la data in cui è stata stabilita la sua morte. A meno di un mese di distanza dal ritrovamento dei corpi dell’attore 95enne e della coniuge Betsy Arakawa nella loro villa di Santa Fe, spunta un nuovo elemento nelle indagini: la telefonata della 64enne ad una clinica.

La morte di Betsy Arakawa

In seguito all’autopsia del medico legale, la data della morte di Betsy Arakawa era stata individuata l’11 febbraio, a causa di una sindrome polmonare da hantavirus.

Quel giorno la 64enne aveva scambiato alcune e-mail con un massaggiatore ed era andata in un alimentari, una farmacia e un negozio per animali. Il suo telecomando del garage è stato utilizzato per l’ultima volta alle 17.15, orario dopo il quale non ci sarebbero altri segni di attività da parte della donna.

Fonte foto: IPA

Le figlie di Gene Hackman, Elisabeth e Leslie

La telefonata alla clinica

Dall’analisi del cellulare di Betsy Arakawa è risultato invece che il giorno dopo la 64enne fosse ancora viva: la mattina del 12 febbraio la moglie di Gene Hackman aveva telefonato per tre volte all’ambulatorio Cloudberry Health, rispondendo a una chiamata dalla stessa clinica.

Per quella giornata Arakawa aveva inizialmente fissato un appuntamento, cancellato due giorni prima, perché, avrebbe spiegato secondo le ricostruzioni riportate dai media americani, doveva prendersi cura del marito.

La 64enne avrebbe però richiamato il giorno stesso lamentando dei problemi. “Ha descritto un malessere legato a una congestione, ma non ha menzionato alcuna difficoltà respiratoria, mancanza di respiro o dolore al petto”, ha dichiarato alla Bbc il dottor Josiah Child, che dirige la struttura.

Di fronte alla richiesta della donna, l’ambulatorio ha fissato una visita nel pomeriggio, ma Arakawa non si è presentata all’appuntamento, né ha risposto alle diverse telefonate della clinica.

L’eredità

Stabilire la data esatta della morte di Betsy Arakawa è un fattore centrale per l’attribuzione dell’eredità da 80 milioni di dollari di Gene Hackman.

La star due volte premio Oscar aveva modificato il testamento per l’ultima volta nel 2005, stabilendo che tutto il suo patrimonio andasse esclusivamente alla moglie. Ma dato che il decesso della 64enne ha preceduto la morte di Hackman, i tre figli avuti dal precedente matrimonio rientrerebbero nuovamente nei diritti di successione.

Secondo quanto rilevato dal pacemaker di Gene Hackman, l’attore è deceduto per un arresto cardiaco, con fattore concausale il morbo di Alzheimer in stato avanzato, il 18 febbraio, diversi giorni dopo la morte della moglie.