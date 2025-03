Pescatore scoperto con 30 kg di lucci catturati nel Lago del Salto, denunciato per bracconaggio ittico

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un pescatore denunciato e 700 metri di reti sequestrate il bilancio di un’operazione di antibracconaggio ittico sul Lago del Salto. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri Forestali per contrastare il bracconaggio durante il periodo di divieto.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel comune di Varco Sabino, in provincia di Rieti, e ha visto la partecipazione del Reparto Operativo – Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno degli Animali del Raggruppamento Carabinieri CITES, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Petrella Salto del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti. Durante l’operazione, un uomo di nazionalità italiana, pescatore professionista con licenza, è stato sorpreso mentre catturava lucci in periodo di divieto generale, come stabilito dalla Legge Regionale Lazio nr. 87/1990.

Sequestri e liberazione del pescato

Nel corso dell’intervento, sono stati sequestrati circa 700 metri di reti da pesca e 30 kg di pesce della specie luccio (Exos lucius). Parte del pescato, ancora vivo, è stato prontamente liberato in acqua dai militari operanti.

Fenomeno in crescita

Il bracconaggio ittico è un fenomeno in crescita nelle acque interne di tutto il territorio nazionale. I reparti specializzati dell’Arma Forestale prestano particolare attenzione ai controlli sulla pesca durante il periodo di divieto generale, prevenendo e contrastando le condotte illecite che causano ingenti danni alla biodiversità. Questo periodo coincide con la fase riproduttiva dei pesci, pronti a depositare le uova.

