Meloni alla Camera per il dibattito sul Consiglio europeo: rivolta sul Manifesto di Ventotene, seduta sospesa

Durante la discussione alla Camera sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo delle prossime ore è esplosa la bagarre in Aula. La protesta delle opposizioni, che ha portato a una sospensione temporanea della seduta, è giunta dopo che la presidente del Consiglio ha criticato il Manifesto di Ventotene scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi scandendo “non è la mia Europa”.

Dibattito sul Consiglio europeo, Meloni cita Manifesto di Ventotene ed è bagarre

“Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia”. Così Meloni nella replica alle opposizioni in cui ha citato alcuni “passi salienti” del Manifesto di Ventotene “a beneficio di chi ci guarda da casa e per chi non dovesse averlo mai letto”.

Questi alcuni dei passaggi letti dalla premier: “La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista”; “La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”.

Meloni, sempre parlando alle opposizioni, ha dichiarato: “Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di Europa, perché nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest’aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene: spero non l’abbiano mai letto, perché l’alternativa sarebbe spaventosa”.

Articolo in aggiornamento…