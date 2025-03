Sciopero treni oggi 19 marzo da Trenitalia a Italo: gli orari, quelli garantiti e come chiedere il rimborso

Festa del papà con disagi in tutta Italia per chi viaggia in treno. A causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, sono previste cancellazioni o ritardi per gli spostamenti su binario, anche dopo la fine dell’agitazione.

Lo sciopero dei treni

Lo sciopero del personale ferroviario è stato indetto dalle 9 alle 17.59 di mercoledì 19 marzo. La protesta per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale è partita già nella giornata di martedì, con un sit-in davanti al Mit, ed è proseguita con un’altra manifestazione a Roma, in piazza di Porta Pia.

Il gruppo Fs ha avvertito che la mobilitazione, proclamata in tutta Italia da Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri, può condizionare la circolazione ferroviaria da Nord a Sud e provocare cancellazioni di tratte di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia.

Fonte foto: ANSA

Le fasce di garanzia

La compagnia ha ricordato che, come sempre in caso di sciopero, nei giorni feriali, sono garantiti i servizi essenziali sulle tratte regionali, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Per i treni in viaggio dopo l’inizio dell’agitazione sindacale è assicurato l’arrivo alla destinazione finale se raggiungibile entro un’ora, dopo la quale i convogli potrebbero fermarsi nelle stazioni delle fermate precedenti.

La protesta potrebbe incidere anche sui servizi di trasporto suburbano e aeroportuale, come a Milano per i collegamenti con Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona, che potranno subire variazioni e cancellazioni.

Trenord informa in merito che sono a disposizione autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale saltate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stadio e Malpensa Aeroporto.

Come chiedere rimborso

I passeggeri di Trenitalia che a causa dello sciopero dei treni decidano di rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso per gli Intercity e le Frecce fino all’ora di partenza del treno prenotato, ma soltanto fino alle 24.00 del giorno prima per quanto riguarda le tratte regionali.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, sulla base della disponibilità dei posti.

La compagnia Italo, in caso di soppressione di un treno, riconosce in automatico l’indennizzo entro 30 giorni dalla data del viaggio.