Elisa Esposito difesa dalla madre: "Meglio guadagnare su OnlyFans che lavorare 8 ore e spaccarsi la schiena"

Elisa Esposito, la giovane divenuta nota per essere stata la professoressa di “Corsivo”, fa nuovamente notizia. Secondo diverse fonti, è ora su Only Fans, ma Elisa conferma sui suoi social che non è “sbarcata ora” sul sito, ma da circa 3 anni. A suscitare polemiche e a riaccendere la curiosità sul personaggio, è stato in realtà un video nel quale la content creator risponde agli haters (gli odiatori) insieme alla madre, che si autodefinisce “open mind”, ovvero di mentalità aperta. La donna, insieme alla figlia, è dell’opinione che Only Fans sia “Meglio questo che lavorare otto ore”.

Elisa Esposito su Only Fans

La notizia non è nuova, ma è stata ripresa in seguito alle polemiche nate dalle dichiarazioni di Elisa Esposito e sua madre. In un video di risposta, l’ex professoressa del “Corsivo” e sua madre parlano del lavoro sulla piattaforma che permette di guadagnare attraverso la pubblicazione di video e foto erotiche.

Nel video polemica, Elisa dice: “Asfalto gli hater con mamma Cinzia”. Il primo commento a cui rispondono le due fa riferimento al guadagnare soldi su Only Fans. Elisa domanda quale sia il problema, ma è la madre Cinzia che pronuncia la frase più criticata: “Meglio guadagnare così che andare a lavorare 8 ore e spaccarsi la schiena“.

Fonte foto: Facebook Elisa Esposito Elisa Esposito e sua madre Cinzia

All’invito ad andare a lavorare in pizzeria per “divertirsi”, sempre Cinzia risponde che troverebbe più divertente andare in centro a fare shopping.

La critica a chi lavora

Elisa Esposito, prima di rispondere nuovamente alle critiche con la madre, pubblica un nuovo video nel quale implicitamente definisce stupidi tutti coloro che lavorano.

Nel video dice: “Fatemi capire una cosa: secondo voi sono così stupida da alzarmi tutte le mattine alle 6:00, lavorare 8 ore, poi tornare a casa stanca e rifare tutto da capo?”.

“Non ci penso proprio, non mi passa neanche nell’anticamera del cervello – e chiude dicendo – “Se voi volete farlo, fatelo voi e io vi guardo”.

Una mamma “open mind”

Guadagnare soldi con il proprio corpo è una tematica che sui social scatena sempre molte critiche, ma nel caso di Elisa Esposito fanno più notizia le affermazioni sul lavoro (non nuove, a dire la verità). Viene attaccata da chi fa un lavoro tradizionale e “si spacca la schiena”, ma anche da chi lavora come sex worker. Perché sì, la creazione di contenuti erotici in forma più o meno professionale è un lavoro, quindi anche Elisa Esposito sta lavorando.

Nei giorni seguenti, Esposito e mamma Cinzia tornano sull’argomento per rispondere alle nuove critiche. In questo caso viene fatta una giusta divisione tra il “lavoro sul sito” e i “lavori pesanti”.

La mamma Cinzia, a questo punto, chiede di non scrivere commenti inutili, ma di farle una statua e questo perché di “mamme con la mentalità aperta come la mia non è mica semplice […] Sono una mamma open mind”.