Elisa Esposito e il video su TikTok che scatena le polemiche: "Se guadagnate 1300 euro è solo colpa vostra"

Elisa Esposito di nuovo al centro del ciclone social. La tiktoker famosa per aver lanciato il fenomeno della parlata in “corsivo” ha scatenato una nuova polemica rispondendo dal suo profilo agli haters che l’attaccavano per i suoi guadagni e la sua attività di influencer, con commenti del tenore di “ma vai a lavorare”. Se voi guadagnate uno stipendio normale da 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non è mia” è la replica della ‘prof del corsivo’ a quanti le dicono che la sua carriera social prima o poi finirà.

La risposta di Elisa Esposito

“Sono sempre stata zitta di fronte a questi commenti ma oggi ci tengo a rispondere – premette Elisa Esposito nel video su TikTok – E mi riferisco anche a quelli che dicono i social non andranno avanti per sempre che la mia carriera prima o poi finisce ma oggi rispondo: dietro questi commenti io ci vedo tanta cattiveria ma soprattutto tanta tanta invidia”.

“Perché – dice – se voi con uno stipendio normale guadagnate 1.300 euro al mese la colpa è vostra non è mia. Ovviamente con tutto il rispetto per coloro che guadagnano quei soldi, anche perché io sono nata e cresciuta e vivo ancora con i miei genitori che fanno lavori umili. Per non parlare di quelli che mi danno colpe, ma non ho colpe, come non ha colpe l’Italia. La colpa non è di nessuno se non di voi stessi, siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita”.

“Io la scuola l’ho conclusa – sottolinea Elisa Esposito – ho il mio diploma e sapete cosa, l’ho finita nel mio periodo più in assoluto di hype. La mia prima apparizione Tv l’ho fatta nel periodo esami. Ho preso un diploma di estetica e volendo in futuro mi apro un centro di estetica, quindi non venitemi a dire che finita l’esperienza social non farò più niente, no, potrei anche comprarmi una casa, affittarla e guadagnare da lì”.

“Quindi io non ho paura del mio futuro, anzi sono tranquillissima e serena – afferma ancora –a, perché vi rode che una ragazza di 20 anni guadagna tutti quei soldi e mi dispiace se vi sembro dura e cattiva, ma ragazzi è la verità, aprite gli occhi. Se guadagno quello che gudagno è solo grazie a me stessa, non ho avuto l’aiuto di nessuno, mi sono costruita tutto da sola”.

“Ho fatto degli stage, sono stata sfruttata senza essere pagata e ho deciso che non era quella la vita che avrei fatto, non mi sarei più fatta sfruttare. E non pensiate che la vita degli influencer sia facile – conclude – perché dietro ogni video c’è un lavoro lungo, ci facciamo il c..o anche noi ovviamente meno rispetto a quelli che lavorano in fabbrica. Spero abbiate capito”.

I commenti sui social

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere, tra chi commenta direttamente sotto al video chiedendo “se mio padre guadagna 1.300 euro al mese è colpa sua?” o chi scrive “mi spiace ma il guadagno di una persona non dipende solo dalle sue scelte e dalle sue capacità. Non tutti hanno le stesse possibilità”. I follower che le danno ragione non mancano, ma sono di più quelli che si dicono increduli.