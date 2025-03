Ursula von der Leyen afferma che l'era della pace in Europa è finita e avverte l'Ue: "Prepararsi alla guerra"

Ursula von der Leyen spinge il suo piano per il riarmo e avverte l’Ue di prepararsi alla guerra. Nel giorno in cui Kiev e le 27 cancellerie europee incassano il nulla di fatto dalla telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla tregua in Ucraina, la presidente della Commissione europea non usa mezzi termini: “L’era della pace in Europa è finita”.

Il discorso di von der Leyen

Alla vigilia del consiglio europeo dedicato alla guerra in Ucraina e alla difesa dell’Unione europea, von der Leyen sceglie la Royal Danish Military Academy per incoraggia i 27 Paesi membri a scendere sul campo di battaglia.

“Questa storica Accademia è uno dei motivi per cui ho scelto la Danimarca per parlare di sicurezza e per sostenere che se l’Europa vuole evitare la guerra, deve prepararsi alla guerra” ha dichiarato la presidente della Commissione Ue.

La fine della pace in Europa

"Potremmo desiderare che queste cose non fossero vere o che non dovessimo dirle in modo così schietto – sono state le parole di von der Leyen – ma ora è il momento di parlare onestamente, in modo che ogni europeo capisca cosa è in gioco, perché il disagio di sentire queste parole impallidisce di fronte al dolore della guerra".

Secondo quanto sostenuto la numero uno di Bruxelles, per l’Unione europea è arrivato il momento di smettere di chiedere “ai soldati e al popolo ucraino“, ma di prendere atto della situazione geopolitica mondiale e reagire “perché nella seconda metà di questo decennio e oltre si formerà un nuovo ordine internazionale”.

“L’era dei dividendi della pace è ormai lontana – ha aggiunto – l’architettura della sicurezza su cui facevamo affidamento non può più essere data per scontata e l’era delle sfere di influenza e della competizione per il potere è tornata”.

L’economia di guerra

Nel suo discorso di fronte ai cadetti dell’Accademia militare della Danimarca, alla quale ha dato il sostegno di Bruxelles per difendere la Groenlandia dalle mire espansionistiche di Trump, von der Leyen ha sottolineato come la Russia sia su una strada senza ritorno verso un’economia di guerra, con il 9% del suo Pil già dedicato agli armamenti.

Produzione che, oltre ad alimentare l’invasione dell’Ucraina, minaccia anche le democrazie europee. Motivo per il quale von der Leyen ha riaffermato la necessità di una “forte posizione sulla difesa” da parte dell’Europa entro il 2030, tramite investimenti su trasporti militari, munizioni, difesa aerea e droni.