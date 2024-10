Influencer di OnlyFans Mady Gio denunciata a Varese per una maxi evasione fiscale da 1,5 milioni di euro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sui social foto con macchine di lusso e di viaggi in giro per il mondo. L’influencer e star di OnlyFans Mady Gio è stata denunciata dalla guardia di finanza di Varese per una maxi evasione fiscale da 1,5 milioni di euro. Secondo l’accusa avrebbe dichiarato al fisco ricavi esigui rispetto agli importanti introiti della sua attività online.

Denunciata Mady Gio, star di OnlyFans

La guardia di finanza del comando provinciale di Varese ha denunciato per evasione fiscale Mady Gio, al secolo Madalina Ioana Filip, influencer con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram e star della piattaforma per adulti OnlyFans.

Come riporta Ansa, alla 29enne di origini romene di Cassano Magnago (Varese) le Fiamme Gialle contestano una maxi evasione fiscale da 1,5 milioni di euro.

Mady Gio aveva spostato la residenza da Cassano Magnago (Varese) in Svizzera

Ingenti ricavi provenienti dalla vendita dei suoi contenuti su OnlyFans che non avrebbe dichiarato al fisco italiano.

Contestata evasione fiscale da un milione e mezzo di euro

L’indagine è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Gallarate ed è partita dal censimento di influencer e altri soggetti che operano sul web il cui tenore di vita risultava non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate.

Gli accertamenti hanno riguardato gli anni 2021 e 2022. Nonostante la grande disponibilità economica dimostrata ed esibita sui social, Mady Gio avrebbe dichiarato poco più di 50mila euro di ricavi.

Lei stessa aveva parlato dei propri compensi milionari intervenendo in diversi programmi tv e radiofonici.

I finanzieri hanno inoltrato richiesta alla piattaforma OnlyFans, da cui è emerso che la 29enne aveva ottenuto compensi per circa un milione e mezzo di euro.

La residenza spostata in Svizzera

Da quanto emerso, nei primi mesi del 2022 Mady Gio aveva spostato la propria residenza in Svizzera, per beneficiare di un regime fiscale più favorevole.

Tuttavia, secondo le Fiamme Gialle di Varese, “sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine”, a partire da una regolare attività lavorativa in territorio elvetico.

Pertanto la 29enne è stata denunciata alla procura di Busto Arsizio per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022.

Alla content creator viene contestato anche il mancato versamento di 360mila euro relativo alla cosiddetta “tassa etica“.

Si tratta di un’addizionale Irpef del 25% sulla quota del “reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico“.