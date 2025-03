Forte terremoto a Nizza sentito anche in Liguria, magnitudo 3.9: la terra trema tra Sanremo e Imperia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata questa sera nell’entroterra di Nizza, in Francia, non lontano dal confine italiano. Il sisma è stato avvertito chiaramente in diverse località della Liguria occidentale, tra Sanremo, Ventimiglia e Imperia. Non si registrano danni, ma cresce la preoccupazione.

Forte scossa tra Nizza e Liguria

Nella serata di martedì 18 marzo 2025, intorno alle 18:45 ora italiana, una scossa di terremoto è stata registrata al largo della costa meridionale della Francia, vicino a Nizza. L’evento sismico ha avuto una magnitudo di 3.6 ed è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha diffuso i dati ufficiali: le coordinate geografiche dell’epicentro sono 43.8608 di latitudine e 7.3138 di longitudine.

La scossa è stata chiaramente avvertita anche in Italia, in particolare nelle città liguri più vicine al confine con la Francia.

La scossa avvertita anche in Liguria

Il terremoto è stato percepito distintamente in diversi comuni della Liguria occidentale, specialmente a Ventimiglia, Bordighera, Sanremo e Imperia. Alcuni residenti hanno segnalato di aver avvertito la scossa anche nei piani alti degli edifici.

Secondo i dati raccolti, la terra ha tremato per alcuni secondi, provocando paura tra la popolazione, ma senza causare danni.

Sull’altro lato del confine, l’area più colpita è stata quella compresa tra Mentone, Monaco e Nizza. In alcune località francesi, la popolazione è scesa temporaneamente in strada per precauzione. La prefettura di Nizza ha avviato i controlli per verificare la sicurezza delle strutture, anche se al momento non si registrano danni.

Gli eventi sismici nella zona

Il sisma di oggi è stato il più forte registrato nella regione negli ultimi anni. L’ultima scossa di intensità simile si era verificata il 21 aprile 1995, con una magnitudo di 3.9. In quell’occasione, l’epicentro fu localizzato in mare, davanti a Ventimiglia, e il terremoto venne percepito distintamente in tutta la riviera di ponente.

Altri eventi significativi comprendono il sisma del 2 settembre 2006 nella zona di Dolceacqua, con magnitudo 3.5, e quello del 19 dicembre 2000 vicino al confine. Più recentemente, il 12 marzo 2025, era stata registrata una scossa impercettibile di magnitudo 1.1 nella stessa area interessata oggi.