B&B nella torre Belvedere a Padova trasformato in base logistica per immigrati irregolari: sequestro e denunce

È di 6 cittadini irregolari rintracciati e un appartamento sequestrato il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Padova. Un’abitazione è stata utilizzata come base logistica per lo smistamento di cittadini cinesi irregolari, portando alla denuncia di due persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è avvenuta nella mattinata di lunedì 17 marzo, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova hanno eseguito un Decreto di Ispezione locale. L’azione, disposta dalla Procura della Repubblica di Padova, ha portato alla scoperta di un appartamento all’interno della Torre Belvedere, adibito a B&B abusivo con 22 posti letto.

Condizioni igieniche precarie

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato 16 cittadini di nazionalità cinese, di cui 6 irregolari. Le condizioni igieniche dell’appartamento erano precarie, con letti ammassati nelle stanze e spazi comuni come cucina e bagni in pessime condizioni.

Provvedimenti legali

La locataria dell’appartamento, una cittadina cinese di 52 anni, e un suo connazionale di 73 anni sono stati denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’appartamento è stato sequestrato in via d’urgenza, mentre i 6 cittadini irregolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Espulsioni e rimpatri

Al termine delle verifiche, a 5 cittadini cinesi è stato notificato l’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Un 64enne è stato trattenuto in Questura e successivamente rimpatriato in Cina. Il Questore di Padova ha attivato l’Ufficio Immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno della locataria.

Fonte foto: IPA