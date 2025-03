Terremoto a Potenza di magnitudo 4.2 sentito anche a Matera, scuole e uffici evacuati: la situazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La terra ha tremato a Potenza e a Matera. Alcune zone sono state colpite da una veemente scossa di terremoto di magnitudo 4,2. Il sisma si è verificato martedì 18 marzo alle ore 10:01 italiane. Tanti cittadini hanno avvertito la scossa e, spaventati, si sono precipitati in strada. Secondo i dati dell’Ingv, l’epicentro è stato individuato a sei chilometri dal Comune di Vaglio Basilicata, a una profondità di 14,3 chilometri.

Terremoto a Potenza avvertito anche a Matera, evacuati scuole e uffici pubblici

Gli studenti di Potenza hanno lasciato gli istituti. Molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in strada.

A Potenza è stata attivata la sala operativa della Protezione civile. Al momento non si registra alcun danno. Verifiche sono comunque in corso da parte dei vigili del fuoco.

Fonte foto: ANSA

Inizialmente l’Ingv aveva parlato di una magnitudo compresa tra 4 e 4.5, per poi segnalare che la magnitudo precisa è di 4.2.

Dove è stato avvertito il sisma

La scossa, secondo quanto riferito da diversi cittadini sui social, è stata avvertita non solo a Potenza, ma anche in altre aree della Basilicata. C’è addirittura chi ha sostenuto che la terra ha tremato anche a Bari.

In particolare, la terra ha tremato in modo intenso a Vaglio Basilicata, Potenza, Pietragalla, Cancellara, Brindisi Montagna, ossia i comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro del terremoto.

La scossa è stata segnalata anche fuori regione nei comuni di Marconia, Molfetta, Matera, Altamura, Cerignola, Gioia del Colle. Segnalazioni anche dalla provincia di Salerno.

Le testimonianze dei cittadini

“Potenza centro, sentita abbastanza forte anche se breve”, scrive su X un utente.

“A Filiano per i primi 2 secondi ho sentito il movimento ondulatorio, poi dopo era più che altro sussultorio. Forse qui sarà durato una decina di secondi al massimo”, la testimonianza di un altro cittadino.

“Non voglio sembrare pazza ma ho sentito anche io il terremoto e sono di Bari”, ha sostenuto una donna residente nel capoluogo pugliese.

C’è poi chi ha sottolineato che l’attività sismica è stata assai diffusa nel Sud Italia negli ultimi giorni: “Comunque non so a voi, ma il fatto che nel giro di neanche una settimana ogni regione del Sud Italia sia stata colpita da almeno un terremoto a me spaventa parecchio”.

“E ovviamente dopo Campania, Puglia, Calabria tocca anche a noi della Basilicata Che cosa sta succedendo?”, si chiede un altro utente.