Villetta trasformata in market della droga a Leporano vicino Taranto: sequestrati coca, hashish e contanti

E’ di un arresto e di un sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Taranto. Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Leporano per detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo che una perquisizione ha rivelato un vero e proprio market della droga.

Operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 54 anni a Leporano. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La scoperta a Leporano

Le indagini sono partite dopo che i Carabinieri hanno notato strani movimenti presso un’abitazione a Leporano, precisamente in una villetta nella località costiera di Gandoli. La perquisizione domiciliare, eseguita su un insospettabile incensurato, ha rivelato un vero e proprio “market” della droga, ben organizzato.

Sequestri e arresto

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 23 grammi di cocaina, 39 grammi di hashish e della marijuana, in parte già suddivisi in dosi e pronti per la vendita. Inoltre, è stato sequestrato diverso materiale per la pesatura, il frazionamento e confezionamento delle sostanze, nonché la somma contante di 580 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Analisi e conseguenze

La sostanza sequestrata è già al vaglio degli specialisti del Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le analisi tecniche qualitative e quantitative. L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA