Giovane arrestato a Tivoli, trovata in casa una vasta riserva di droghe: quali sostanze spacciava

E’ di un arresto e un ingente sequestro di droga il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Tivoli. Un cittadino italiano di 27 anni è stato fermato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio durante un controllo mirato nella serata di giovedì.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. La perquisizione, estesa successivamente alla sua abitazione, ha portato al sequestro di 3,5 kg di hashish, 1,5 kg di marijuana, 614 g di cocaina, 284 g di crack, 262 g di shaboo e 37 pasticche di ecstasy. Tutto era già confezionato e suddiviso in dosi pronte per la vendita.

Materiali e contanti sequestrati

Oltre alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno rinvenuto materiali idonei al taglio, confezionamento e pesatura, insieme a 3.450 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. È stata trovata anche una macchina per contare i soldi, utilizzata per calcolare il ricavato delle vendite della droga.

Provvedimenti giudiziari

L’indiziato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Fonte foto: IPA