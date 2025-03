Sfonda la cassa di un supermercato a Catania nella notte ma viene sorpreso dalla polizia e finisce in manette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 37enne di origine tedesca è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per tentato furto aggravato in un supermercato. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato durante la notte.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Androne, dove un equipaggio della squadra volanti della Questura di Catania è intervenuto a seguito di una segnalazione del personale di vigilanza. L’uomo è stato trovato all’interno del supermercato mentre cercava di rubare denaro dalle casse.

Denuncia e arresto

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sorpreso il 37enne all’interno del negozio. Poco dopo, è arrivato anche il vice direttore dell’esercizio commerciale, che ha presentato querela, permettendo così di procedere penalmente contro l’autore del reato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Conseguenze legali

Sentito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale, il 37enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria in sede di rito per direttissima.

