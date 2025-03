Livorno, tenta di rubare uno scooter ma il proprietario lo insegue con il Gps: trovato con cocaina negli slip

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un 39enne denunciato per tentato furto e detenzione di sostanza stupefacente il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Livorno. L’uomo è stato fermato mentre cercava di rubare uno scooter in via Roma.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alle prime ore del 18 marzo, intorno alle 5.00, gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via Roma a Livorno a seguito di una segnalazione. Un cittadino aveva riferito di essere all’inseguimento di un individuo che stava cercando di rubare il suo scooter.

Il tentativo di fuga

Il proprietario del veicolo, allertato da un segnale di allarme sul suo smartphone, ha seguito il segnale GPS dello scooter, che risultava in movimento. Giunto in piazza Matteotti, ha notato un uomo che si allontanava spingendo il motociclo. Scoperto, l’uomo ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga a piedi, cercando rifugio in un’area condominiale.

La perquisizione e la denuncia

Gli agenti hanno rintracciato il sospetto nell’area condominiale e lo hanno condotto presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione personale, è stata trovata una bustina contenente cocaina, del peso complessivo di 2.11 gr, nascosta negli slip dell’uomo.

Le accuse e le precisazioni

Il 39enne è stato denunciato per tentato furto aggravato e segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Va precisato che il procedimento penale è ancora in corso e le accuse dovranno essere verificate in sede di giudizio. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.

Fonte foto: IPA