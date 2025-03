Napoli, 16enne sorpreso in strada con cocaina e contanti: tenta la fuga, arrestato di notte dalla Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Napoli, dove un giovane di 16 anni è stato fermato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un controllo notturno in città.

Arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un giovane in via Carbonara, all’angolo con vico Longo a Napoli, mentre prelevava qualcosa da un contenitore calamitato vicino a dei cassonetti. Il ragazzo ha poi consegnato l’oggetto a un’altra persona in cambio di una banconota, che si è allontanata rapidamente.

Fuga e cattura

Accortosi della presenza dei poliziotti, il giovane ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in suo possesso 5 involucri di cocaina e 259 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti proventi dell’attività illecita. Nel contenitore, sono state rinvenute altre 58 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 12 grammi.

Conseguenze legali

Per questi motivi, il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi.

Fonte foto: IPA