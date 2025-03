Morta l'attrice Nadia Cassini, star della commedia sexy all'italiana: il ritiro, l'incidente e la malattia

Cinema e tv a lutto, è morta a 76 anni Nadia Cassini, icona della commedia sexy all’italiana e tra le prime sex symbol delle tv di Silvio Berlusconi. L’attrice si è spenta martedì 18 marzo a Reggio Calabria dopo aver lottato a lungo con una malattia. Il suo vero nome era Gianna Lou Müller. Era nata il 2 gennaio 1949, durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock. Suo padre, Harrison Müller, era statunitense di origini tedesche. Anche sua madre, Patricia Noto, era statunitense ma di origini italiane.

Morta Nadia Cassini: il ritiro dalle scene, l’incidente d’auto e la malattia

L’attrice aveva iniziato a farsi chiamare con il nome d’arte di Nadia Cassini dopo il matrimonio con il giornalista Igor Cassini Loiewski. Convolarono a nozze nel 1969, lei all’epoca 20enne e lui 54enne al suo quarto matrimonio. Divorziarono tre anni dopo.

Cassini si legò poi al collega greco Yorgo Voyagis con il quale ha avuto una figlia, Kassandra.

Dopo essere diventata un’icona cinematografica e televisiva, sul finire degli anni Novanta si è ritirata dalle scene, anche a causa di un lifting mal riuscito al naso.

Ebbe inoltre problemi di dipendenza, che riuscì a risolvere. Nel gennaio 2009 rimase coinvolta in un brutto incidente d’auto. La vettura su cui viaggiava finì fuori strada e riportò gravi fratture. Si è infine spenta dopo aver lottato con una lunga malattia.

La popolarità grazie alla commedia sexy all’italiana

Nadia Cassini divenne popolarissima grazie ai ruoli nei film del cosiddetto filone della commedia sexy all’italiana di cui fu protagonista assieme a colleghi come Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani, Lando Buzzanca.

Tra le pellicole di maggior successo si ricordano “Il divorzio” di Romolo Guerrieri e “Il dio serpente” di Piero Vivarelli, “Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù?” di Mariano Laurenti, “Quando gli uomini armarono la clava e… con le donne fecero din-don” (1971) di Bruno Corbucci.

E ancora, la si ricorda in “Ecco lingua d’argento” di Mauro Ivaldi e in “L’insegnante balla… con tutta la classe” di Giuliano Carmineo. “Avevo il sedere più bello del mondo ma non ho avuto altrettanto culo nella vita”, aveva dichiarato in una delle ultime interviste rilasciate.

I ruoli nella tv di Silvio Berlusconi

Acquisì ulteriore popolarità grazie alla tv ‘berlusconiana’. Fece parte del cast di “Premiatissima” nel 1983 su Canale 5 con Amanda Lear; fu anche nel cast di “Drive In” nel 1984 su Italia 1 e apparve in “Risatissima” nel 1985, di nuovo su Canale 5, con Lino Banfi, Carmen Russo, Edwige Fenech e Lino Toffolo.

Fonte foto: Getty Images Il cast di “Premiatissima: da sinistra Gigi Sammarchi, Nadia Cassini, Andrea Roncato, Johnny Dorelli, Amanda Lear e Gigi Sabani