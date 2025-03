Terni, strage di querce secolari a San Gemini: la scoperta dei carabinieri forestali

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 7 verbali amministrativi e quasi € 7.000 di sanzioni il bilancio di un’operazione dei Carabinieri Forestali a San Gemini (Terni). Una ditta boschiva è stata sanzionata per aver effettuato un taglio illegale di oltre 60 piante di quercia, violando la normativa regionale.

Scoperta dei Carabinieri Forestali

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, durante un controllo di routine nel territorio di Terni, i Carabinieri Forestali hanno notato una serie di tronchi accatastati lungo una strada sterrata nel comune di San Gemini. Le dimensioni del legname hanno insospettito i militari, che hanno deciso di effettuare una verifica accurata sulla regolarità del taglio nei boschi circostanti.

Violazioni della normativa regionale

Gli accertamenti, eseguiti anche tramite rilievi tecnici e misurazioni GPS, hanno rivelato che una ditta boschiva, di proprietà di un cittadino di nazionalità estera, pur avendo l’autorizzazione per il taglio boschivo, non rispettava la normativa regionale che tutela le superfici boscate. La ditta aveva abbattuto oltre 60 piante di quercia di grosse dimensioni, alcune delle quali secolari, che dovevano rimanere a dote del bosco per garantire la sua rinnovazione.

Conseguenze ambientali e sanzioni

Le operazioni di taglio sono state eseguite in maniera difforme dalla normativa, che prevede modalità finalizzate a garantire la riproduzione delle piante tramite polloni. I Carabinieri Forestali hanno quindi sanzionato il titolare della ditta boschiva, elevando a suo carico 7 verbali amministrativi per un ammontare di quasi € 7.000. La normativa regionale sull’uso delle risorse forestali detta prescrizioni per le corrette pratiche selvicolturali, fondamentali per la tutela degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

Infatti, il taglio indiscriminato dei boschi e gli incendi delle superfici forestali mettono a rischio la stabilità dei versanti e, in particolare, la tenuta dei terreni, provocando di conseguenza frane, valanghe ed erosioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale di San Gemini.

Fonte foto: IPA