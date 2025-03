Caserta, beccati con cocaina nascosta in auto e sotto la tuta: due uomini arrestati per spaccio dalla Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Caserta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta il 17 marzo, quando gli agenti hanno fermato i sospetti durante un controllo di routine.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i poliziotti del Commissariato di P.S. Castel Volturno hanno fermato due individui a bordo di un’autovettura. Insospettiti dal loro comportamento, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione, trovando uno dei due uomini, già noto per precedenti specifici, in possesso di circa 18 grammi di cocaina.

Ulteriori arresti ad Aversa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa ha individuato un altro soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga. L’uomo si aggirava in un quartiere periferico della città e, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di una scatola di metallo nascosta sotto la tuta, contenente circa 30 “palline” di cocaina del peso di 10 grammi.

Conseguenze legali

Entrambi gli uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. Le operazioni delle forze dell’ordine continuano a concentrarsi sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Caserta.

Fonte foto: IPA