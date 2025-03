L’odore di marijuana invade l’auto, polizia perquisisce e trova la droga: arrestato 22enne a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Catania per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine in piazza Santa Maria di Gesù, quando gli agenti hanno scoperto la droga nascosta sotto il sedile dell’auto.

Il controllo in piazza Santa Maria di Gesù

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante un posto di controllo, gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno fermato un uomo a bordo di un’autovettura a Catania. L’odore intenso di stupefacente proveniente dall’interno del veicolo ha spinto i poliziotti a effettuare un controllo più approfondito.

La scoperta della droga

La perquisizione ha portato al rinvenimento di 14 dosi di hashish e un barattolo di vetro contenente 40 bustine di marijuana, pronte per la vendita. Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di 230 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le conseguenze legali

Tutta la droga sequestrata, per un peso complessivo di circa 270 grammi, verrà distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. In quest’ultima sede, il giudice ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

