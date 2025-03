Festa del papà amara per Mario Occhiuto dopo la morte di Francesco: "Auguri a chi può abbracciare i figli"

Il 19 marzo 2025 è stata una Festa del papà difficile per Mario Occhiuto, il senatore di Forza Italia che il mese prima ha perso un figlio di 30 anni, Francesco, morto cadendo nel vuoto dall’ultimo piano del palazzo. Mario Occhiuto ha aperto il suo cuore in un lungo post su Facebook per parlare dell’amore che “non ha confini” e di quel dolore “che ti cambia per sempre”.

Il messaggio di Mario Occhiuto

Mario Occhiuto ha tre figli: “Due posso stringerli tra le braccia, uno lo abbraccio ogni giorno con il pensiero e con l’anima”. “Tre, sempre”, ha scritto mettendo a nudo l’anima sui social.

In pellegrinaggio sui luoghi di San Francesco

Il senatore ha scelto di andare in pellegrinaggio nei luoghi di San Francesco di Paola e di San Francesco d’Assisi.

“Prima a Paola, per onorare il nome che porta mio figlio. Poi ad Assisi, per raccogliermi in preghiera e sentirmi più vicino a lui. E per trovare la forza di essere, sempre, il padre che i miei figli meritano”, ha scritto.

L’augurio per la Festa del papà

Occhiuto ha scritto che “l’amore non ha confini. Va oltre il tempo, oltre ciò che gli occhi possono vedere” e che “essere padre è la cosa più bella che esista. Ma può essere anche la più difficile”.

Quello del padre è un mestiere fatto di “gioia”, “paura”, “fatica” e “dolore”. Ma il legame con i figli è del tipo che non si spezza, qualsiasi cosa accada, anche la più nefasta, “perché non è fatto solo di sangue, ma di amore. E l’amore resta. Sempre”, ha affermato.

Il senatore ha concluso il suo pensiero con un augurio a tutti i papà: “A quelli che possono stringere i loro figli tra le braccia. E a quelli che li tengono stretti nel cuore“.

La morte di Francesco Occhiuto

Francesco Occhiuto è morto nella notte fra il 21 e il 22 febbraio, precipitando dall’ultimo piano del palazzo. Il ragazzo soffriva per profonde fragilità.

“Non so bene quale fosse la sua malattia, ma sotto stress, soprattutto nei rapporti personali o di lavoro, a volte andava in crisi. Strutturava un pensiero ossessivo, che lo intrappolava. È successo almeno tre volte. L’ultima è stata fatale. Per lui. E per noi”. Così ha confidato il senatore Mario Occhiuto al Messaggero.

“Pensavo di poterlo proteggere, pensavo che ce l’avremmo fatta. E invece no”, ha scritto sui social Occhiuto pochi giorni dopo la tragedia.