Morto il figlio del senatore Mario Occhiuto di Forza Italia a Cosenza, volo dall'ottavo piano: aperta indagine

È morto Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto di Forza Italia e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto. Il 30enne è caduto dalla finestra all’ottavo piano dell’abitazione di famiglia in viale Giacomo Mancini a Cosenza. Trasportato in codice rosso all’ospedale dell’Annunziata, è deceduto nella notte prima di essere trasferito in elisoccorso presso un’altra struttura.

Francesco Occhiuto da subito in condizioni gravissime

La tragedia si è verificata attorno alle 20:00 di venerdì 21 febbraio. Le condizioni del giovane sono apparse gravissime fin da subito. Dopo averlo stabilizzato, i sanitari stavano predisponendo il trasferimento in elisoccorso al centro regionale per la ventilazione extracorporea di Catanzaro.

Francesco Occhiuto è uno dei figli del senatore azzurro Mario Occhiuto e già sindaco di Cosenza, nonché nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Viale Giacomo Mancini è una lunga arteria che attraversa Cosenza

Francesco Occhiuto stava svolgendo un dottorato di ricerca all’università di Parma.

Si indaga sull’incidente

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La salma si trova nell’obitorio di Cosenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come scrive il Corriere della Sera, il pm della Procura di Cosenza Mariangela Farro punta ad accertare con esattezza la dinamica del dramma.

Nella notte, all’Annunziata si sono recate decine di persone, fra le quali il sindaco di Cosenza Franz Caruso, la presidente della Provincia Rosaria Succurro, il vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo e il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il cordoglio dei concittadini

La notizia del decesso, data per primo dal Corriere della Calabria, è stata accolta sui social da centinaia di messaggi di cordoglio.

Chi è Mario Occhiuto

Mario Occhiuto, padre di Francesco Occhiuto, è nato a Cosenza nel 1964. È un architetto prestato alla politica: è stato sindaco di Cosenza dal 2011 al 2016 e poi dal 2016 al 2021. Fra i suoi ruoli, anche quello di presidente della provincia di Cosenza dal 2014 al 2016. Alle ultime elezioni politiche è stato eletto senatore fra i banchi di Forza Italia.

È stato anche docente presso la facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria, nonché presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Cosenza.

Suo fratello minore Roberto Occhiuto è l’attuale presidente della Calabria, nonché uno dei vicepresidenti di Forza Italia.