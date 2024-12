Roberto Occhiuto e la paura di morire, le parole del presidente della Calabria dopo l'operazione

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Grazie per l’amicizia e l’affetto dimostrato. Sono stati momenti complicati“. Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto è apparso in un video pubblicato sulle proprie pagine social dopo essersi sottoposto a un intervento di cardiochirurgia all’ospedale di Catanzaro. Il politico, ancora ricoverato, ha ringraziato per i messaggi di vicinanza ricevuti e ha detto di essere impegnato in esercizi di riabilitazione utili a farlo tornare in piena forma.”In terapia intensiva un paio di volte pensavo di morire“, ha rivelato il vicesegretario di Forza Italia, visibilmente provato.

Le parole del presidente della Calabria Roberto Occhiuto

“È il primo video che faccio in pigiama, sono sicuro che sarà l’ultimo” ha esordito Occhiuto, ricoverato nella sua stanza a Catanzaro.

Il governatore calabrese ha raccontato di aver ricevuto migliaia di messaggi di affetto e supporto e, dopo essersi scusato per non aver potuto rispondere a tutti, si è detto deluso per non essere ancora riuscito a riprendere il proprio lavoro a pieno regime.

Fonte foto: ANSA Roberto Occhiuto in occasione della firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione

“Riesco a fare giusto qualche telefonata agli assessori – spiega -, a dare qualche disposizione, a fare qualche call, ma mi stanco molto nel parlare. Sto facendo esercizi di riabilitazione proprio per superare questa stanchezza”.

La paura di morire e i ringraziamenti

Con un’espressione visibilmente emozionata, Occhiuto ha poi rivelato di aver temuto il peggio:

“Ho avuto delle crisi febbrili, non si capisce se dovute a un batterio o alla reazione di un farmaco e credo di essere stato salvato da giovani medici straordinari che lavorano nella terapia intensiva dell’ospedale ‘Dulbecco”.

L’ex capogruppo alla Camera ha quindi colto l’occasione per ringraziare l’èquipe che l’ha operato, oltre agli infermieri e agli Oss che gli hanno prestato assistenza in questi ultimi giorni.

“A volte si pensa che la sanità sia fatta prevalentemente o soltanto da medici – ha tenuto a sottolineare -. No, la sanità ha personale come infermieri e oss capaci di prendersi cura con amore e con passione delle persone che hanno davanti e io ne ho incontrati tanti in questi giorni e voglio ringraziarli”.

Chi è Roberto Occhiuto

Roberto Occhiuto, nato a Cosenza nel 1969, è un politico italiano, presidente della Regione Calabria dal 2021.

Esponente di Forza Italia, ha una lunga carriera politica iniziata negli anni ’90, con ruoli sia a livello regionale che nazionale.

Ex giornalista pubblicista e direttore generale del gruppo Media TV, è stato deputato per FI dal 2014 al 2021, ricoprendo il ruolo di capogruppo alla Camera dei deputati dal 10 marzo al 20 settembre 2021.