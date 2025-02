Chi era Francesco Occhiuto morto a Cosenza, figlio del senatore Mario e nipote del governatore della Calabria

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Francesco Occhiuto è morto a 30 anni, precipitato dall’abitazione all’ottavo piano dove risiedeva con i genitori a Cosenza. Occhiuto era figlio di Mario, ex sindaco della città e senatore di Forza Italia, e nipote del governatore della Calabria Roberto. Mentre si indaga sulle dinamiche del decesso, il mondo della politica si stringe attorno alla famiglia.

Chi era Francesco, figlio del senatore Occhiuto

Francesco aveva 30 anni ed era il maggiore dei tre figli di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza oggi senatore di Forza Italia.

Francesco Occhiuto viveva a Parma, dove stava proseguendo gli studi come dottorando della facoltà di Psicologia.

Fonte foto: IPA Mario, il padre di Francesco, senatore di Forza Italia

Nei giorni scorsi era tornato a far visita ai genitori e, al momento della tragedia, si trovava con loro nella casa di viale Mancini, a Cosenza.

Francesco era anche nipote di Roberto, il fratello del padre Mario, attuale governatore della Regione Calabria.

Il cordoglio della politica

In condizioni troppo gravi per essere trasferito in elisoccorso al più grande ospedale di Catanzaro, il 30enne è stato ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Qui, appresa la notizia, numerosi esponenti della politica locale sono accorsi per portare il proprio sostegno alla famiglia Occhiuto.

A fare visita presso l’istituto sanitario sono arrivati il sindaco di Cosenza Franz Caruso; il presidente della Provincia Rosaria Succurro; il questore Giuseppe Cannizzaro e il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Pierluigi Caputo.

“Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati” ha scritto sui social Ignazio La Russa, che invia alla famiglia Occhiuto “le sincere condoglianze del Senato della Repubblica”.

“In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve” sono le parole di Antonio Tajani.

Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, rinviando i lavori d’assise previsti per lunedì, scrive: “Che il ricordo di Francesco possa essere di conforto e dare forza per affrontare una perdita così ingiusta”.

Le indagini sul decesso a Cosenza

Erano circa le ore 20:00 di venerdì 21 febbraio quando Francesco Occhiuto è precipitato dalla finestra all’ottavo piano della casa dei genitori.

Al momento della caduta, nell’appartamento erano presenti anche il padre e la madre. Non è chiara la dinamica della tragedia. La salma si trova nell’obitorio di Cosenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mariangela Farro, il pm della Procura di Cosenza, ha dichiarato l’intenzione di valutare ogni aspetto necessario ad accertare la reale dinamica dell’accaduto.