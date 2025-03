Terremoto a Catanzaro con sciame sismico in corso, evacuate scuole e uffici: "Tremavano le finestre, un boato"

Sciame sismico in corso. Giovedì 20 marzo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato diverse scosse di terremoto in provincia di Catanzaro, la più forte di magnitudo 3.3 a Tiriolo. La terra trema da giorni, anche gli ultimi episodi sono stati avvertiti chiaramente dalla popolazione, che chi ha sentito anche un boato. Sono stati evacuati uffici e scuole, fortunatamente non ci sarebbero danni a persone o cose.

Scosse di terremoto in provincia di Catanzaro

La prima scossa di giovedì 20 marzo sopra magnitudo 2.0 è stata registrata alle 3:41 di notte a Tiriolo, magnitudo 2.2.

A seguire:

ore 10:30, Tiriolo, magnitudo 2.2

ore 10:36, Catanzaro, magnitudo 2.2

ore 12:06, Tiriolo, magnitudo 2.8

ore 12:11, Tiriolo, magnitudo 3.0

ore 12:29, Tiriolo, magnitudo 2.8

ore 12:34, Tiriolo, magnitudo 2.6

ore 13:10, Miglierina, magnitudo 2.8

ore 14:46, Tiriolo, magnitudo 3.3

Evacuati uffici e scuole, preoccupato il sindaco di Catanzaro

Mercoledì 19 marzo Mario La Rocca, sismologo e docente associato di geofisica all’Unical, citato dall’Ansa aveva spiegato che le scosse continue nel corso di uno sciame “non sono anomale” e che si tratta di uno “sciame sismico come tanti altri che si verificano in Calabria e come in tante altre aree tettonicamente attive. E quindi questo rientra nella normale sismicità. In questi casi è fondamentale che i cittadini non vengano presi dal panico e non credano a false notizie che vengono diffuse. I terremoti non possono essere previsti, l’evoluzione dello sciame sismico non può essere prevista. Può durare una settimana, un mese, un anno, nessuno è in grado di stabilirlo, purtroppo”.

A preoccuparsi è stato però proprio il primo cittadino, Nicola Fiorita, che ai microfoni di Adnkronos ha dichiarato:

“Siamo preoccupati per il protrarsi dello sciame sismico sul nostro territorio. Tuttavia, abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che si tratti di una situazione normale, che non necessariamente evolverà in un terremoto di proporzioni maggiori perché, come sappiamo bene, un sisma non si può prevedere. Dal nostro canto, come Comune, stiamo procedendo a una ricognizione degli edifici scolastici e all’individuazione di eventuali punti di raccolta in caso di emergenza. Inoltre, è operativo da lunedì scorso un gruppo di lavoro per l’aggiornamento del piano di protezione civile comunale, grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria, e ci siamo attivati per la divulgazione più ampia possibile di materiale informativo ai cittadini. Valuterei in maniera estremamente positiva l’impiego dell’Esercito nel caso in cui dovesse verificarsi un’emergenza, tuttavia voglio ribadire che stiamo monitorando la situazione e che finora non ci sono stati danni a persone o cose“.

Dopo la scossa di magnitudo 3.0, sia le scuole sia gli uffici pubblici di Catanzaro e di altri comuni del comprensorio sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Le reazioni sui social

Non sono stati registrati danni, ma tensione e preoccupazione tra i residenti sono palpabili.

Lo testimoniano anche i commenti sui social: c’è chi scrive di aver sentito un “boato” e di aver visto “tremare le finestre“, dall’altra parte c’è invece assicura di non aver avvertito alcuna scossa.

Lo sciame sismico in corso a Catanzaro

In provincia di Catanzaro la terra trema ininterrottamente da una decina di giorni.

Le scosse si sono intensificate da sabato 15 marzo, con la prima alle 13:11 a Miglierina di magnitudo 2.1, seguita da una seconda alle 15:38 a Tiriolo, di magnitudo 2.6.

Poi ci sono state 12 scosse domenica 16 marzo sopra magnitudo 2.0, la più forte è stata quella di 3.0 proprio a Miglierina, alle 6:02 del mattino.

Tanti episodi anche lunedì 17 marzo, con 7 scosse, la più forte di magnitudo 3.4 a Tiriolo, alle ore 12:06.

Martedì 18 marzo altre 3 scosse, la più forte di magnitudo 2.6 a Marcellinara.

Mercoledì 19 marzo invece solo 2 scosse, di magnitudo 2.3 e di magnitudo 2.2, una alle 15:43 e l’altra alle 23:32, sempre a Tiriolo.