Ombre sulla laurea della ministra Marina Calderone, esami di domenica nell'università delle "lauree facili"

Due esami dati in un giorno e anche di domenica. E il marito nel cda dell’università. Emergono dubbi sul titolo di studio della ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha conseguito nel 2016 una laurea magistrale in Gestione aziendale presso la Link Campus University di Roma, nota per le cosiddette “lauree facili”.

La laurea della ministra Marina Calderone

Diplomata in ragioneria, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha conseguito la laurea nel 2016, a 51 anni.

Prima una triennale in Economia aziendale nel 2012 e poi la magistrale in Gestione aziendale nel 2016, alla Link Campus University di Roma.

Fonte foto: ANSA La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone

Il Fatto Quotidiano, con un articolo del 22 marzo firmato da Thomas Mackinson, avanza però dubbi su questa laurea.

Tra l’altro in passato sembrava che avesse due lauree: Wikipedia le aveva attribuito una una laurea triennale ottenuta all’Università di Cagliari, che l’ateneo aveva poi smentito.

Cosa non torna

Il quotidiano riferisce di aver visionato il libretto universitario della ministra, dove comparirebbero diverse anomalie e stranezze.

Come esami sostenuti in giorni festivi, diversi di domenica, quando l’università risultava chiusa. In più occasioni inoltre ci sono due esami dati in un giorno.

La ministra avrebbe ottenuto convalide di esami effettuati in precedenza alla Libera Università di Malta, che divenne poi la Link, non riconosciuta all’epoca in Italia.

Secondo una fonte interna alla Link, durante il periodo di transizione molti studenti avrebbero “sfruttato il cambio di status per far valere esami attestati con documenti cartacei non tracciabili”.

Inoltre sembra che nei registri ufficiali del Ministero dell’Istruzione non risulti il conseguimento della laurea triennale, necessaria per accedere alla magistrale.

Laurea obbligatoria per i consulenti del lavoro

Prima di diventare ministra, Calderone è stata per anni, dal 2005 al 2022, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Marina Calderone è consulente del lavoro, ha uno studio assieme al marito, l’avvocato Rosario De Luca, con sedi a Cagliari, Reggio Calabria e Roma.

Dal 2010 per legge i consulenti del lavoro devono essere laureati. Laurea che arriva nel 2012 con la triennale alla Link, seguita dalla magistrale nel 2016.

I possibili conflitti d’interesse

Il Fatto sottolinea anche possibili conflitti d’interesse: durante il percorso accademico di Calderone, il marito sedeva nel Consiglio d’amministrazione della Link University.

Mentre lei, da presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro, aveva stretto delle convenzioni con l’ateneo.

Inoltre l’Enpacl, l’ente previdenziale di categoria, aveva dato 15 milioni di euro al fondo per la ristrutturazione degli immobili dell’ateneo.