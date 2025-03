Aurora boreale visibile in Italia ad occhio nudo: ecco dove e quando. Ma c'è un rischio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’aurora boreale potrebbe tornare a essere visibile in Italia nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. In quelle ore è attesa infatti una forte tempesta geomagnetica causata dal flusso del vento solare scagliato da una macchia solare verso la Terra, condizioni queste che potrebbero portare allo spettacolare fenomeno atmosferico.

Aurora boreale in Italia: quando può arrivare

Quella tra sabato 22 e domenica 23 marzo potrebbe essere una notte più spettacolare del solito. È infatti probabile che nei cieli italiani si creino le condizioni che possono portare alla comparsa dell’aurora boreale.

Il fenomeno atmosferico è atteso alle 4 circa di notte della domenica.

Cos’è l’aurora boreale

Come scrive Fanpage.it, per quell’ora è infatti previsto il picco di intensità magnetica: l’indice Kp previsto è di circa 7 su una scala che va da 1 a 9. Insomma ci sarà una forte attività magnetica, sintomo di una probabilità molto alta di assistere anche nel sud Europa a un’aurora boreale.

Non vi sono certezze che il fenomeno si manifesti ma le previsioni sull’indice Kp sono tali da far ben sperare. Esse sono state confermate anche da diverse applicazioni del settore e da portali specializzati. A provocarlo, come detto, dovrebbe essere una tempesta geomagnetica di Classe G3 che colpirà la Terra a causa di un’espulsione di massa coronale scagliata da una macchia solare. Si tratta questo di un periodo particolarmente fecondo per le aurore grazie a quello che gli scienziati chiamano Russell-McPherron Effect, l’effetto in base al quale il periodo degli equinozi – e in particolar modo quello di primavera – rende più probabile la comparsa di aurore e tempeste geomagnetiche significative.

Questi fenomeni ottici nascono dalle interazioni tra le particelle cariche elettricamente del vento solare e gli atomi presenti nella ionosfera, che si accendono di colori e danno vita allo spettacolo ormai iconico e conosciuto in tutto il mondo.

Il rischio maltempo

Tuttavia c’è un pericolo che rischia di far saltare lo spettacolo atteso: si tratta del maltempo che sta funestando la nostra penisola e potrebbe oscurare anche lo show dell’aurora boreale e renderlo scarsamente visibile.

Qualora l’aurora boreale dovesse effettivamente manifestarsi nei nostri cieli, non si tratterebbe certo di una novità. Questo fenomeno, al contrario di quanto si possa pensare, a queste latitudini è abbastanza comune.

Per tornare all’ultima volta che si è verificata basta spostarsi a pochi mesi fa: era Capodanno del 2025. Aurore boreali poi sono comparse anche a maggio e ottobre dello scorso anno, il 2024.