Giornali di destra contro Prodi dopo l'accusa di Lavinia Orefici sui "capelli tirati": il video su Rete 4

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La sfuriata di Romano Prodi contro la giornalista Lavina Orefici e l’accusa dell’inviata di Quarta Repubblica sui “capelli tirati” hanno fatto scoppiare un caso. I giornali “di destra” hanno accusato le altre testate di aver volontariamente evitato di riportare (o di aver ridimensionato) la versione della cronista. Su Rete 4 arriva il video dello scontro.

L’accusa di Lavinia Orefici a Romano Prodi sui “capelli tirati”

Lavinia Orefici, riportando l’episodio in cui ha chiesto a Romano Prodi un commento sul celebre passaggio sulla “proprietà privata” contenuto nel Manifesto di Ventotene (scatenando la reazione stizzita dell’ex premier), in una nota di Rete 4 ha dichiarato: “Il presidente Prodi, oltre a rispondere alla mia domanda con tono aggressivo e intimidatorio, ha preso una ciocca dei miei capelli e l’ha tirata. Ho sentito la sua mano fra i miei capelli, per me è stato scioccante“.

La giornalista ha aggiunto: “Lavoro per Mediaset da 10 anni, inviata all’estero su vari fronti e non ho mai vissuto una situazione del genere. Mi sono sentita offesa come giornalista e come donna“.

Un momento della lite tra Romano Prodi e la giornalista Lavinia Orefici.

La replica di Romano Prodi a Lavinia Orefici

Romano Prodi, in risposta a quanto affermato da Lavinia Orefici, ha tenuto a precisare che non c’è stato alcun “strattone o tirata di capelli”.

L’ex presidente del Consiglio ha spiegato: “Come tutti i giornalisti e le persone presenti possono testimoniare ho appoggiato una mano sulla sua spalla perché stava dicendo cose assurde“.

La polemica tra giornali sullo scontro tra Prodi e Lavinia Orefici

Il Giornale ha accusato alcune testate di aver volutamente minimizzato l’accaduto: “È facile immaginare (…) cosa sarebbe accaduto se a fare la denuncia fosse stata una cronista di qualche foglio o schermo progressista. Oggi tutti i quotidiani e le tv parlerebbero di aggressione sessista, o magari, più banalmente di una donna umiliata nel suo lavoro. Come in effetti è accaduto, perché il video documenta il disprezzo dell’inventore dell’Ulivo verso la giornalista”.

Sempre su Il Giornale è riportato che Quarta Repubblica mostrerà il video integrale del “contatto” tra Romano Prodi e l’inviata del programma di Nicola Porro nella puntata di lunedì 24 marzo.

Daniele Capezzone, su Libero Quotidiano, ha affermato che “se una giornalista fosse stata anche solo sfiorata da un uomo di centrodestra”, il “malcapitato” sarebbe stato “impalato vivo, processato a mezzo stampa e in qualche aula-bunker da talk show, descritto come un sessista, un machista, praticamente l’anello di congiunzione tra uomo e bestia”.

Critico anche il quotidiano La Verità, che ha scritto: “I paladini della libertà di stampa e femministe fanno spallucce: chi non è nel circolino dei ‘buoni’ non è degno della loro solidarietà”.

L’affondo di Tommaso Cerno, sulle colonne de Il Tempo: “Quelli che ci spiegano la schwa, il femminismo, il politically correct fanno il Var sulla mano dell’ex premier per giudicare un fatto che è sotto gli occhi di tutti”. E poi: “Immaginatevi se Ignazio La Russa, che però è un galantuomo, avesse fatto qualcosa di simile. Roberto Gualtieri avrebbe dovuto pagare un’altra piazza”.