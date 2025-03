Romano Prodi sbotta su Ventotene e aggredisce giornalista di Quarta Repubblica: "Le ha tirato i capelli"

Romano Prodi avrebbe aggredito una giornalista Mediaset durante la manifestazione “Libri come 2025 – Festa del libro e della lettura” a Roma. Lavinia Orefici di Quarta Repubblica aveva fatto una domanda all’ex premier sul Manifesto di Ventotene, lui si sarebbe stizzito e le avrebbe afferrato una ciocca di capelli e strattonata.

La nota di Rete 4

In una nota di Rete 4 è stato ricostruito quanto sarebbe accaduto nel corso dell’evento. “L’inviata di Quarta Repubblica ha posto una domanda in modo garbato all’ex premier Romano Prodi e ha ricevuto come risposta parole stizzite, irrispettose e una tirata di capelli“, si legge nel testo.

La giornalista aveva citato un passaggio del Manifesto di Ventotene sulla proprietà privata, come aveva fatto Giorgia Meloni qualche giorno fa alla Camera.

Fonte foto: ANSA

Romano Prodi

A quel punto Prodi sarebbe sbottato dicendole: “Ma che cavolo di domanda è? Questo è un modo volgare di fare politica”.

Secondo quanto denuncia l’emittente televisiva, la risposta di Prodi, l’ex presidente della Commissione europea avrebbe poi “afferrato una ciocca dei capelli della giornalista” e l’avrebbe “strattonata“.

“È stato il gesto di un attimo che ha lasciato scioccata e senza parole la giornalista. In decenni di lavoro, mai ci saremmo aspettati un gesto simile nei confronti di una collega da un ex presidente del Consiglio”, si legge nella nota.

Il racconto della giornalista di Quarta Repubblica

“Il presidente Prodi, oltre a rispondere alla mia domanda con tono aggressivo e intimidatorio, ha preso una ciocca dei miei capelli e l’ha tirata”, ha raccontato Lavinia Orefici, come riporta Adnkronos. La giornalista poi ha proseguito affermando:

“Ho sentito la sua mano fra i miei capelli, per me è stato scioccante. Lavoro per Mediaset da 10 anni, inviata all’estero su vari fronti e non ho mai vissuto una situazione del genere. Mi sono sentita offesa come giornalista e come donna”.

Orefici si è detta dispiaciuta che il presidente non si sia “semplicemente scusato per il gesto” e ha annunciato che la scena si vedrà nel filmato della puntata di lunedì. “Le cose più gravi – per l’inviata di Quarta Repubblica – sono le inaccettabili parole, inappropriate e paternalistiche contro un giornalista che pacatamente ha chiesto un commento su ciò che ha detto la premier Giorgia Meloni in aula”.

La replica di Romano Prodi

Alla domanda della giornalista, Romano Prodi ha replicato spiegando che “era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti. A cosa pensavano secondo lei, al trattato dell’articolo secondo della Costituzione? Dico, ma il senso della storia ce l’ha lei, o no?”.

Orefici ha aggiunto che la domanda nasceva dal fatto che era stato citato, allora il fondatore dell’Ulivo ha chiosato: “Vabe, ma io allora le cito un verso di Maometto, e lei mi dice ‘Cosa ne pensa di Maometto?’. Su, questo è far politica in un modo volgare, scusi”.