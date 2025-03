Santanchè attacca sul caso Visibilia: "Il cambio di avvocato è una fake news, ho diritto a difendermi"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha voluto specificare che il cambio all’interno del suo collegio difensivo per la seconda indagine sulla sua gestione della società Visibilia è stato fatto per aggiungere un penalista alla squadra.

La smentita di Santanchè

“Non ho cambiato nessun avvocato, è una fake news. Il mio avvocato è Pelanda, ho aggiunto l’avvocato Salvatore Pino sostituendo il civilista perché qui si parla di penale” ha dichiarato Daniela Santanchè durante la presentazione di un libro nella serata del 25 maggio.

La ministra ha precisato cosa stia accadendo all’interno del collegio difensivo che domani dovrà affrontare quella che dovrebbe essere la prima udienza preliminare sul caso della truffa all’Inps di Visibilia.

Fonte foto: ANSA Daniela Santanchè in parlamento

“Non ho cambiato avvocato, non sono state depositate istanze. Anche io avrò il diritto di difendermi, è tutto tranquillo” ha specificato la ministra. La smentita di Santanchè però conferma una parte di quanto riportato dalle agenzie di stampa in mattinata.

Cosa diceva la notizia della sostituzione dell’avvocato

L’agenzia Ansa ha riportato che Santanchè ha sostituito il civilista Salvatore Sanzo con il penalista Salvatore Pino. L’avvocato principale del suo collegio difensivo resta però Nicolò Pelanda.

Le dichiarazioni della ministra confermano completamente quindi la ricostruzione emersa in mattinata. L’Ansa ha aggiunto che Pino sarà l’unico difensore di Santanchè presente domani alla prima udienza preliminare del secondo caso Visibilia, dato che Palenda è impegnato in un processo. La ministra non ha commentato questa parte della notizia.

Secondo l’agenzia, Pino presenterà quindi un’istanza per chiedere il rinvio dell’udienza e studiare gli atti, essendo appena stato ingaggiato per difendere la ministra. Santanchè ha dichiarato di non aver presentato nessuna istanza, che tecnicamente è vero. Sarà l’avvocato a presentarla domani, mercoledì 26 marzo, alla gup.

Il rischio dimissioni in caso di processo

Nel pomeriggio del 25 marzo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami ha sottolineato come un rinvio a giudizio in questa indagine potrebbe portare alle dimissioni della ministra del Turismo.

Santanchè ha commentato anche queste parole: “Dichiarazioni giuste. Ho parlato chiaro in Parlamento e ho detto che se dovesse arrivare il rinvio a giudizio, facendo gli scongiuri, farò le mie valutazioni”.

La ministra del Turismo è già stata rinviata a giudizio per la gestione di Visibilia Editore, con l’accusa di falso in bilancio, lo scorso 17 gennaio. L’indagine che ha portato all’udienza del 26 marzo ipotizza il reato di truffa ai danni dell’Inps, per una gestione errata della cassa integrazione Covid.