Daniela Santanchè cambia avvocato e l'udienza per truffa viene rinviata, le tappe del processo dal 20 maggio

Daniela Santanchè ha nominato un nuovo avvocato e l’udienza preliminare per truffa all’Inps è stata rinviata al 20 maggio. La ministra respinge le accuse e si difende.

Santanchè cambia avvocato

Colpo di scena nella vicenda giudiziaria che vede coinvolta Daniela Santanchè, imputata per truffa aggravata ai danni dell’Inps. La ministra del Turismo ha nominato un nuovo avvocato, Salvatore Pino, già legale in storici processi di Fininvest, affiancandolo al penalista Nicolò Pelanda e sostituendo il civilista Salvatore Sanzo.

Il nuovo ingresso nella difesa ha determinato la richiesta, accolta dalla giudice per l’udienza preliminare Tiziana Gueli, di un rinvio per “termini a difesa”, diritto previsto per legge quando un avvocato subentra da poco. La nuova data è stata fissata per il 20 maggio.

La Procura si è opposta al rinvio così lungo, sottolineando il rischio prescrizione, dato che le prime condotte risalgono al 2020. Ma la giudice ha rigettato le istanze dei pm, spiegando che il 20 maggio era la prima data utile.

Le tappe del processo

La senatrice di Fratelli d’Italia è imputata per aver, insieme al compagno Dimitri Kunz e a Paolo Giuseppe Concordia, richiesto indebitamente la cassa integrazione Covid per 13 dipendenti, mentre questi continuavano a lavorare.

Il danno stimato per l’Inps è di oltre 126mila euro. Le società coinvolte, Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, hanno già risarcito l’ente e chiesto di patteggiare.

L’udienza del 20 maggio sarà decisiva per stabilire se ci sarà il rinvio a giudizio. A Milano restano inoltre aperti altri procedimenti che riguardano Santanchè, tra cui un processo per falso in bilancio che inizierà il 15 aprile e un filone per bancarotta legato al fallimento delle società Ki Group e Bioera.

La ministra si difende

“Non ho cambiato avvocato, è una fake news”, ha dichiarato Santanchè, spiegando di aver semplicemente integrato la difesa con un penalista esperto. La ministra respinge le accuse e rivendica il diritto a un’adeguata difesa: “Anche io avrò il diritto di difendermi”.

Dal suo partito, Fratelli d’Italia, arrivano segnali chiari: se ci sarà il rinvio a giudizio, Santanchè potrebbe lasciare l’incarico per tutelare la propria posizione in sede giudiziaria.

Una linea confermata anche dal capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, che ha parlato di una “presa d’atto necessaria” nel caso in cui il processo prenda il via.