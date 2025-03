Morto Richard Chamberlain, l'indimenticabile padre Ralph di Uccelli di rovo: l'attore aveva 90 anni

È morto George Richard Chamberlain, conosciuto al grande pubblico come padre Ralph nella serie Tv degli anni ’80 Uccelli di rovo. L’attore americano è deceduto all’età di 90 anni nelle Hawaii, per le complicazioni seguite a un ictus. A dare la notizia della sua scomparsa è stato lo storico compagno Martin Rabbet.

Addio a Richard Chamberlain

“Il nostro amato Richard è ora con gli angeli – ha dichiarato Rabbett – È libero e sta volando verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura”.

Chamberlain è morto intorno alle 23.15 ora locale della serata di sabato 29 marzo a Waimanalo, nelle Hawaii, poche ore prima del suo 91esimo compleanno.

La carriera dell’attore

Nonostante la lunga carriera nel cinema, Richard Chamberlain ha raggiunto la fama grazie alla televisione, venendo alla ribalta con il ruolo da protagonista nella serie degli anni ’60 Dottor Kildare.

Il successo internazionale è arrivato vestendo i panni dell’ambizioso reverendo australiano innamorato di una giovane parrocchiana in The thorn birds (Uccelli di rovo) adattamento in miniserie televisiva del ponderoso romanzo d’amore di Colleen McCullough.

Sbarcato nel nostro Paese nel 1983, il telefilm incentrato sull’amore proibito e scandaloso tra la giovane Meggie Cleary e padre Ralph De Bricassart divenne un cult del piccolo schermo, riscuotendo il grande favore del pubblico, soprattutto femminile.

Confermata la sua popolarità anche con il ruolo di un prigioniero western in Shogun, Chamberlain continuò la sua carriera televisiva negli anni ’90, con apparizioni come guest star in serie Tv come Will & Grace a Nip/Tuck.

La vita

Nato a Los Angeles il 31 marzo 1934, minore dei due figli di un venditore di infissi e una casalinga, crebbe a Beverly Hills e frequentò il Pomona College come studente d’arte, prima di intraprendere la sua carriera da attore.

Non parlò mai pubblicamente della sua omosessualità fino al coming out nel 2003, con la pubblicazione delle sua autobiografia, Shattered Love.

“Sono riuscito a dire la verità – aveva raccontato nel 2007 in un’intervista a Vanity Fair – solo a 68 anni, quando ormai sullo schermo non potevo più essere un eroe romantico. Sono nato nel 1934. Negli anni ‘40 e ‘50, essere omosessuali in America era molto peggio che essere traditori o assassini. Ho avuto paura. Mi ha fatto cambiare idea il fatto che ormai avevo un’altra età, e meno dubbi su me stesso. Nel momento stesso in cui ho scritto su quelle pagine la parola ‘omosessuale’, mi è sembrato che un angelo mi posasse un’ala sulla testa, liberandomi da ogni paura. Finalmente mi sentivo leggero”.