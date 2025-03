Pietro Genuardi e l'ultimo desiderio per i funerali, la richiesta per l'ultimo addio all'attore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Partecipare “con il sorriso” ai suoi funerali: era la richiesta di Pietro Genuardi, scomparso per una grave patologia del sangue. Dopo aver condiviso la sua battaglia sui social con forza e speranza, l’attore noto per “Centovetrine” e “Il Paradiso delle Signore” aveva espresso infatti questo desiderio, per i partecipanti all’ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti a Roma.

I funerali dell’attore Pietro Genuardi

Un invito ben preciso, rivolto proprio da Pietro Genuardi a chi avrebbe partecipato ai suoi funerali: “Portate i vostri sorrisi più luminosi”. Un ultimo desiderio, l’auspicio che nel giorno più triste si potesse riuscire, in qualche modo, a ricordarlo con gioia a dispetto della sfortuna.

L’attore di “Centovetrine” e “Il Paradiso delle Signore” è scomparso il 14 marzo a causa di una grave malattia del sangue. La famiglia aveva annunciato che l’ultimo saluto si sarebbe tenuto, come accade spesso per le personalità dello spettacolo, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la “Chiesa degli artisti”, a Roma.

Fonte foto: IPA

La foto di Pietro Genuardi mostrata dalla moglie Linda ai funerali

La malattia di Pietro Genuardi

Pietro Genuardi si è spento a 62 anni, dopo che da alcuni mesi aveva iniziato a raccontare la sua lotta contro la malattia sui social, annunciando che si sarebbe dovuto allontanare dal set.

L’attore aveva spiegato di dover fronteggiare un lungo periodo di cure chemioterapiche a causa della grave malattia, preludendo a un trapianto di midollo.

Pietro si era quindi nutrito dell’amore dei suoi fan, oltre che della famiglia: suo padre Pippo, la moglie Linda, il figlio Jacopo. “Devo assolutamente vivere almeno altri trenta anni” scriveva su Instagram “perché voglio stringervi uno per uno e se Dio vorrà manterrò la promessa”.

L’ultimo saluto della moglie

Grande emozione ha suscitato l’ultimo messaggio che Linda Ascierto, moglie dell’attore, gli ha dedicato prima dei funerali. “Ciao amore mio, questa notte sarà difficile e lunga” aveva scritto, aggiungendo di aver chiamato e urlato il suo nome.

“Chissà perché non senti. Sordo come una campana!”

“Domani partirai per questo viaggio assurdo di cui a volte mi avevi parlato ma che non avevi organizzato ancora bene” aveva aggiunto.

“Sono certa che tu non avrai problemi perché quello che importa non è il viaggio in sé ma la destinazione. Quando arrivi per favore dimmi come va… dimmi se sei felice. Ti amo”.