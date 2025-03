Striscia la Notizia accusa Affari Tuoi sulle vincite nei pacchi: "Gioco pilotato". L'inchiesta e la scoperta

Striscia la Notizia torna all’attacco di Affari tuoi, accusando il gioco dei pacchi di essere pilotato. Non è la prima volta che il Tg satirico mette nel mirino il format concorrente nella fascia dell’access Prime Time di essere truccato, ma questa volta il programma di Canale 5 porta a sostegno dell’accusa “inoppugnabile documentazione”.

Il servizio di Striscia La Notizia

Nel servizio di Striscia andato in onda nella serata di mercoledì 18 marzo, Rajae Bezzaz ha snocciolato le prove della distribuzione pilotata delle vincite in un’indagini su elementi statistici.

“Ogni gioco aleatorio quindi basato sulla fortuna e che non richiede nessuna abilità, per dichiararsi tale deve avere come caratteristica l’incertezza ovvero ogni partecipante deve avere la stessa probabilità di vincere e di perdere. Questo ad Affari Tuoi non avviene”, sostiene l’inviata del Tg satirico.

L’indagine

L’inchiesta di Striscia la Notizia parte da una dichiarazione dell’ex conduttore di Affari Tuoi, Max Giusti, che ospite del podcast Tintoria, il 24 settembre 2024 aveva affermato che nel corso della sua edizione ogni puntata del format doveva restare sotto un tetto massimo di budget di 33mila euro.

Una rivelazione che il “dottore” del programma Pasquale Romano, uno degli autori, aveva smentito due mesi dopo in un’intervista a La Verità, garantendo che nel programma non esiste nessun budget prestabilito, perché il format è basato “su un’aleatorietà che nessun gioco ha”.

Fonte foto: ANSA

Il “dottore” di Affari Tuoi, Pasquale Romano

Il sistema di Affari Tuoi

Secondo le verifiche di Striscia la Notizia, invece, nelle affermazioni di Max Giusti ci sarebbe del vero. Il Tg satirico sostiene infatti che dietro il gioco “dei pacchi” si nasconderebbe un “sistema” che ogni giorno assicura una vincita diversa, ma con un valore medio prestabilito per ogni stagione.

Dall’analisi statistica effettuate dal Tg satirico, per quattro edizioni consecutive, sia con la conduzione di Giusti sia con quella di Flavio Insinna, la media dei premi a puntata si aggirerebbe a 36mila euro:

edizione 2013/2014: euro 36.178/puntata;

edizione 2014/2015 euro 35.234/puntata;

edizione 2015/2016 euro 36.201/puntata;

edizione 2016/2017 euro 36.769/puntata.

“Evidentemente, per stare nel budget, la trasmissione deve in certe puntate elargire, ma in altre tirare il freno per far sì che i conti tornino. E quindi si evince che il gioco deve per forza essere pilotato” è la conclusione di Rajae Bezzaz, secondo cui “l’unica fortuna che si incontra ad ‘Affari Tuoi’ è quella di capitare nella puntata giusta!”.